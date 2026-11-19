Un motochorro fue detenido en Berazategui, tras una intensa persecución policial luego de que se detectara que había robado un celular: el ladrón recibió un disparo en una pierna tras un enfrentamiento armado.

El episodio se registró este martes al mediodía y tuvo como inicio el asalto a una mujer, ocurrido en las calles 14 y 140 de la localidad del Gran Buenos Aires . El sospechoso manejaba una Kawasaki 400.

Tras la denuncia de la víctima, integrantes de la Comisaría 1° del distrito localizaron al presunto ladrón en inmediaciones de 13 y 138 y fue ahí donde comenzaron a perseguirlo.

El conductor de la moto, intentó escapar por la avenida Florencio Varela y llegó hasta la Colectora Norte de la autopista Ricardo Balbín . Si bien allí se encontró con un patrullero que le cerraba el paso, no se detuvo y maniobró para volver y seguir con la fuga en sentido contrario, según publicó Zona Sur Diario .

En la huida, el motociclista se cruzó con otro patrullero y se tiró hacia el costado del asfalto para evitar que lo atraparan . Atrás iban varios efectivos, incluso uno que viajaba en su auto particular.

El trayecto se interrumpió cuando la moto chocó contra ese vehículo y el sospechoso se cayó, a la altura de Varela y Colectora. De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad que captaron la secuencia, el hombre intentó levantarse y continuar con la huida , pero no logró su cometido.

En esas circunstancias, según la versión policial, el motochorro extrajo un arma de fuego y ese movimiento derivó en un enfrentamiento con los agentes policiales . En ese contexto, "una subteniente efectuó un disparo con su arma reglamentaria que lo hirió en la pierna derecha", precisó el mismo medio local.

Como resultado del operativo, además de la detención del hombre de 33 años , secuestraron la moto, una pistola calibre 25 sin numeración visible y dos teléfonos celulares. Uno era el perteneciente a la víctima que hizo la denuncia.

La causa fue caratulada como "robo agravado por el uso de armas, atentado y resistencia a la autoridad" . En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Berazategui.

Fuente: Clarín