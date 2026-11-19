Este jueves, murió uno de los trabajadores de MetroGAS que permanecían internados en grave estado tras la explosión de un caño por una fuga de gas en Remedios de Escalada.

El Municipio de Lanús dio a conocer que se trata de Julián Da Alesandro , el operario de 44 años que estaba internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy. El obrero sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo.

Según informó El Diario Sur , Da Alesandro era vecino del barrio La Sarita de Quilmes y trabajaba como asistente en la planta de Metrogas en Llavallol.

En paralelo, la fiscalía a cargo de la investigación confirmó que el primer operario muerto era Marcelo García , quien fue identificado a través de un estudio de ADN que se realizó en un laboratorio de Junín. García estaba desaparecido desde el 13 de noviembre, cuando la empresa en la que trabajaba lo convocó en medio de una fuga de gas en la cuadra de Del Valle Iberlucea al 4400 .

En un comunicado, la Municipalidad extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y decretó 72 horas de duelo.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Da Alesandro, sus colegas difundieron un comunicado donde extendieron sus condolencias a la familia.

“Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Néstor Julián Da Alesandro”, señalaron al inicio de la nota, y continuaron:

Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente. Su compañerismo, buena predisposición y calidez humana dejan una huella imborrable en todos los que compartimos el día a día con él.

Acompañamos con todo nuestro afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil.

Gracias, Julián, por tu entrega, tu compañerismo y por ser parte de esta gran familia.

Marcelo García fue convocado para trabajar en la fuga de gas en la cuadra de Del Valle Iberlucea al 4400 , que terminó en tragedia.

Antes del estallido, el operario de Metrogas había advertido sobre el peligro y pedido a los vecinos que dejaran sus casas. Mientras trabajaban en el lugar, se produjo una gran explosión. García quedó atrapado entre los escombros y su cuerpo fue retirado por los bomberos, pero no fue identificado hasta este jueves, casi una semana después del hecho, tras un estudio de ADN que fue cotejado con un familiar.

Según señalaron desde la empresa a NA , García “no operaba una máquina de perforación” , sino que “hacía las mediciones correspondientes” en el lugar. García, de 47 años, era padre de dos nenes, de 6 y 8.

Fuente: TN