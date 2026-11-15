Horror en Malvinas Argentinas: encontraron muerto a un hombre luego de ser atacado por un pitbull

Un dramático episodio conmociona a la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas . Un hombre fue encontrado muerto en la casa de su pareja luego de ser atacado por un perro pitbull , según pudo saber TN .

La víctima es Pablo Gustavo Rasgido . Su pareja declaró ante la Policía que el hombre sufrió una convulsión y, momentos después, el animal lo mordió.

La Policía llegó hasta la casa ubicada en la calle Darragueira al 2800, donde constató la muerte del hombre y encontró manchas de sangre.

Según pudo saber TN , Rasgido tenía mordeduras en la cara y en otras partes del cuerpo.

Mientras avanza la investigación, los peritos preservaron el lugar y la causa quedó caratulada como averiguación de muerte .

Otro violento episodio fue dado a conocer en las últimas horas. Manuel Alberto Sánchez , de 73 años, fue encontrado muerto el sábado por la noche en su casa del barrio Herrera El Alto.

Horas antes de su muerte, el hombre había denunciado por lesiones a Dalma Judith Orellana , de 33 años, quien quedó detenida.

Todo ocurrió el sábado a la madrugada, cuando Sánchez entró en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con heridas en la cara y en las piernas. Le contó a la Policía que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana , señalada como trabajadora sexual, cuando ella lo atacó a golpes.

El médico que lo atendió diagnosticó “escoriaciones y politraumatismos”. Tras permanecer en observación y recibir suero, Sánchez recuperó la lucidez y fue dado de alta durante la mañana del sábado.

Sánchez vivía solo en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín . Alrededor del mediodía, su hija lo visitó y le llevó un sándwich, pero fue recién pasadas las 20 cuando regresó y lo encontró sin signos vitales.

La policía llegó al lugar junto al fiscal Gustavo Montenegro y personal de la División Criminalística, que realizó las primeras pericias. En la inspección inicial no se detectaron heridas de arma de fuego, pero aún no se determinó la causa exacta de la muerte.

El fiscal dispuso la realización de una autopsia para esclarecer el motivo del fallecimiento. Además, ordenó el secuestro de elementos de interés, entrevistas a vecinos para reconstruir los hechos y detectar posibles movimientos extraños en la zona.

Fuente: TN