Tras una semana de varios días con lluvias intermitentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 20 de noviembre hay alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias en distintas provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.

La alerta naranja por tormentas rige para Misiones y el extremo noreste de Corrientes , zonas que serán afectadas por tormentas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

Por el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo , las alertas están vigentes para la provincia de Buenos Aires, el resto de Corrientes, Chaco , Entre Ríos , Formosa , Salta y Santa Fe . En esos distritos se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

En este escenario, el ente meteorológico sugirió evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua . También recomendó cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió también el pronóstico del tiempo para este viernes en el AMBA, donde se esperan condiciones inestables .

En la Ciudad , habrá lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de tormentas que asciende hasta un 70% por la tarde. La temperatura mínima se fija en los 20°C y, ya desde el mediodía y con una intermitente aparición del sol, la máxima alcanzará los 25°C en la Ciudad.

En la provincia de Buenos Aires , la temperatura oscilará entre 20°C y 25°C . Al igual que en la Ciudad, la probabilidad de chaparrones atraviesa el umbral del 50%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 21°C en Catamarca ; 30°C y 23°C en Chaco ; 22°C y 10°C en Chubut ; 26°C y 15°C en Córdoba ; 29°C y 23°C en Corrientes ; 29°C y 18°C en Entre Ríos ; 30°C y 23°C en Formosa ; 30°C y 18°C en Jujuy ; y 25°C y 12°C en La Pampa .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 30°C y 18°C en La Rioja ; 24°C y 17°C en Mendoza ; 28°C y 24°C en Misiones ; 25°C y 11°C en Neuquén ; 20°C y 9°C en Río Negro ; 31°C y 18°C en Salta ; 27°C y 17°C en San Juan ; 24°C y 14°C en San Luis ; 18°C y 7°C en Santa Cruz ; 28°C y 18°C en Santa Fe ; 30°C y 19°C en Santiago del Estero ; 15°C y 7°C en Tierra del Fuego ; y 28°C y 19°C en Tucumán .

Fuente: La Nación