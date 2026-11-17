Un fuerte temporal con granizo, lluvias abundantes y ráfagas de viento afectó este lunes a distintas provincias del centro del país y provocó anegamientos, caída de árboles y problemas para circular por rutas y calles. Para este martes , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas en buena parte del territorio nacional, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las tormentas avanzaron durante la tarde sobre diferentes regiones y dejaron reportes de caída de piedra, fuertes precipitaciones y actividad eléctrica.

Una de las provincias más afectadas por la inestabilidad fue Mendoza , donde el SMN mantenía una alerta naranja y la Dirección de Defensa Civil emitió avisos meteorológicos a corto plazo por tormentas y posible caída de granizo.

El fenómeno comenzó a sentirse con fuerza durante la tarde. En el Valle de Uco , por caso, se registraron precipitaciones con piedra y Defensa Civil confirmó la caída de granizo en el sector sur del departamento.

En General Alvear , según información aportada por medios locales, vecinos reportaron una importante acumulación de piedra en las inmediaciones de las calles O y 14. También se registraron lluvias sobre la ruta nacional 143 y se emitieron advertencias para quienes circulaban por esa zona.

Poco después de las 16, quienes transitaban por Desaguadero fueron sorprendidos por otra intensa granizada. Entre ellos había numerosos hinchas de Godoy Cruz que regresaban desde Córdoba y que debieron detener sus vehículos para resguardarse.

Las tormentas también alcanzaron La Paz y posteriormente avanzaron hacia San Martín . Junto con las precipitaciones se registraron fuertes ráfagas de viento del sur en sectores de Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén . En algunos puntos presentaron características asociadas al viento Zonda.

El temporal también provocó importantes complicaciones en diferentes localidades del sur de Córdoba . En Río Cuarto , la tormenta comenzó alrededor de las 15 y en apenas veinte minutos se acumularon 32 milímetros de lluvia. Como consecuencia, varias calles quedaron anegadas y se reportó la caída de árboles.

La caída de granizo también fue reportada en General Cabrera, San Basilio y Adelia María . En estas dos últimas localidades, los registros de precipitación superaron los 50 milímetros durante la jornada.

En La Pampa , una de las ciudades más afectadas fue Realicó , donde se registraron más de 95 milímetros de lluvia . Las intensas precipitaciones dejaron calles anegadas y provocaron la inundación de una escuela. Además, las autoridades recomendaron circular con precaución por distintas rutas de la provincia.

San Luis tampoco quedó al margen del temporal. Durante la tarde se registraron fuertes granizadas en distintos sectores del territorio provincial. La Punta fue una de las localidades más afectadas, aunque también hubo reportes de caída de piedra en Juana Koslay, la ciudad de San Luis, Potrero de los Funes y Los Puquios.

Según imágenes difundidas por vecinos, en algunos sectores las piedras alcanzaron un tamaño similar al de una nuez.

Mientras tanto, continúan vigentes para este martes advertencias meteorológicas en amplias zonas del centro y norte del paí s. En algunos casos, los fenómenos previstos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y granizo.

Según el SMN, las áreas bajo alerta naranja por tormentas fuertes abarcan el centro y sur de Santiago del Estero, buena parte de Santa Fe y el norte de Córdoba.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, gran parte de Chaco, el este de Formosa, el resto de Santiago del Estero, sectores de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja, el norte de La Pampa, zonas centrales de Mendoza, el norte de la provincia de Buenos Aires y toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El organismo también mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para sectores cordilleranos de San Juan y una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Río Negro y el este de Chubut.

Fuente: Clarín