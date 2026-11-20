Australia aparece como uno de los principales destinos entre los argentinos que emigran en busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, estas experiencias suelen venir acompañadas de un gran esfuerzo, como es el caso de Gonzalo, un argentino que trabajó en una mina australiana .

Según contó en un video publicado en su cuenta de YouTube, el trabajo en la mina es complejo, con jornadas extensas y prácticamente sin descanso . En el campamento minero llegó a trabajar hasta 21 días consecutivos, con jornadas de entre 10 y 12 horas .

“ No hay fines de semana. Vivís y trabajás en el mismo sitio las 24 horas del día por 14 días de corrido ”, señaló el argentino en el video. Su primer trabajo en un campamento minero comenzó con el pie izquierdo, ya que en su primera jornada las botas le provocaron grandes heridas en los pies.

Como el dolor era tan intenso, al día siguiente no pudo ponerse el calzado . Tras recibir atención médica, realizó una jornada de 12 horas, pero el encargado de la mina lo despidió por no haber comunicado a tiempo que se había lesionado.

“Me dio muchísima bronca porque esas 12 horas, pese al dolor y todo, me maté trabajando como siempre ”, recordó sobre la frustración que sintió al recibir la noticia de que se había quedado sin trabajo.

De todas maneras, mientras regresaba del campamento, la agencia de reclutamiento lo llamó y le ofreció un nuevo puesto en un campamento minero de Queensland.

Esta nueva experiencia fue más positiva, ya que trabajó durante más de cinco meses . Durante este período, realizó tareas de limpieza , como limpiar puertas cubiertas de polvo de carbón, antes de pasar a trabajos de limpieza más profunda en la mina.

En el campamento, contó Gonzalo, los empleados tienen habitaciones individuales que cuentan con aire acondicionado, una heladera pequeña y un baño privado.

El establecimiento, además, ofrece múltiples comodidades, como gimnasio, lavandería gratuita, buffet con distintas comidas y espacios recreativos para compartir con los compañeros tras las jornadas laborales.

De todas maneras, el argentino sostuvo que una de las dificultades más grandes es permanecer durante varios días consecutivos en el mismo lugar. “ No es fácil estar viviendo y trabajando en el mismo lugar las 24 horas del día por 14 o 21 días de corrido ”, aseguró.

Gonzalo destacó también el esfuerzo físico y mental que requiere este empleo, sobre todo cuando debía despertarse cerca de las 4 de la madrugada para empezar con el trabajo.

Aunque afirmó que no es una experiencia que cualquiera pueda realizar, explicó que si se busca ganar dinero es una alternativa recomendable para quienes quieren trabajar en Australia.

“La experiencia en mina yo considero que no es para todos . Tenés que tener un objetivo muy concreto y puntual para hacerlo”, aseguró. Y agregó: “ Si tu objetivo es por lo menos económico, te lo super recomiendo ”.

Fuente: TN