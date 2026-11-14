Fuerte explosión en Lanús: ordenaron la demora inmediata de dos directivos de Metrogas

A cinco horas de la fuerte explosión generada en Remedios de Escalada, Lanús, a causa de una rotura de un caño de gas, el director de Defensa Civil del Municipio informó que la fiscalía N°6 descentralizada solicitó la detención de dos jerárquicos de la empresa MetroGAS por incumplir el protocolo de emergencia. Por el hecho hay un fallecido y 30 heridos, siete en grave estado.

“Ante un escape de gas en la vía pública, el primer paso es activar el sistema local de emergencias para disipar la fuga con líneas de agua. Si se hubieran cumplido los protocolos de emergencia, esta situación se podría haber evitado ”, dijo Claudio Arale en diálogo con la prensa.

Arale explicó que una empresa tercerizada, Exgadet, realizaba trabajos con una tuneladora cuando dañó el caño de gas . Según su reconstrucción, ante ello los trabajadores le comunicaron la fuga a MetroGAS y la compañía envió una cuadrilla para contenerla, en lugar de activar a los servicios de emergencia locales.

“ Al llegar personal de seguridad, se entrevistó con esta cuadrilla, que le dijo que tenía la situación controlada . Eso hizo que, cuando se produce la explosión por la acumulación de gas, recién ahí se activaron los servicios de emergencias”, afirmó.

Consultados por Infobae , desde la empresa de gas dijeron no haber sido notificados aún de ningún pedido de detención.

Alejandro Di Lázzaro, director de asuntos corporativos de MetroGAS, amplió sobre los hechos en diálogo con TN : “Estábamos haciendo un trabajo para cambiar y mejorar los caños. Este trabajo se hace sin gas, es una obra civil para ampliar la red y renovar los caños. Cuando una tunelera golpeó un gasoducto que sí tiene, empezó a emanar gas”.

“ Nosotros recibimos la llamada de esa emergencia a las 9.44. A las 10.04 llegó el reclamista para ver de qué se trataba y cómo solucionar el problema. Mientras trabajaban los equipos para reparar la rotura, se produjo la explosión ”, continuó.

El director de Defensa Civil señaló que, tras el estallido, se desplegó la totalidad del sistema de emergencias de Lanús. En el lugar trabajan más de 20 dotaciones de bomberos y más de 10 ambulancias, además de personal de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias Lanús y efectivos de seguridad.

Sobre el riesgo para los vecinos, Arale aclaró que no es necesario que las personas cierren el gas en sus domicilios . Explicó que MetroGAS por el momento debe concretar cuatro cortes en distintos puntos de la red, al este, oeste, norte y sur de la zona afectada.

“ Hasta el momento hicieron tres de esos cortes, por eso ya la llama disminuyó. Falta que terminen el último corte, que es el que está por la calle Iberlucea ”, detalló.

El funcionario aseguró que la situación se encuentra contenida y precisó que la evacuación alcanza a las personas que residen o trabajan dentro de un radio de 100 metros del lugar de la explosión. “ A la brevedad la gran mayoría va a poder volver a sus hogares ”, sostuvo.

Fuente: Infobae