Milagros Rolón llegó convencida de que iba a trabajar en el casamiento de una pareja. La habían convocado para realizar una cobertura audiovisual en un paisaje rodeado de naturaleza y no tenía motivos para sospechar que algo extraordinario estaba por suceder.

Sin embargo, aquella boda nunca había existido. Era parte de un plan cuidadosamente organizado por su novio , Marcelo Cabrera , que había decidido convertir una jornada de trabajo en uno de los recuerdos más importantes de sus vidas.

En medio de un amplio campo verde, con pequeños arreglos de flores blancas y un paisaje que se extendía hasta el horizonte, Marcelo se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio. Milagros, sorprendida, lo escuchó con un ramo entre las manos. Sus familias también estaban allí, acompañando en secreto una propuesta que había requerido la complicidad de varias personas.

Ella había ido a filmar una historia de amor ajena y terminó convirtiéndose en la protagonista de la suya.

Hoy, Marcelo tiene 25 años y Milagros, 23. Viven en Villa Elisa, Paraguay, y están preparando su propio casamiento . Pero su historia tiene una particularidad: para afrontar los gastos de la boda, decidieron comenzar a vender sopa paraguaya , una comida tradicional que ella aprendió a preparar junto a su mamá cuando era chica.

Así, entre los recuerdos de una propuesta inesperada y las recetas familiares, los jóvenes encontraron una manera de trabajar juntos por el futuro que imaginan compartir.

La historia comenzó hace cuatro años, cuando Marcelo y Milagros coincidieron en una iglesia . Lejos de tratarse de un flechazo inmediato, el primer acercamiento surgió a partir de algo bastante particular: un debate sobre psicología.

Aquella conversación dio lugar a una amistad. Con el tiempo, empezaron a conocerse mejor y descubrieron que entre ellos había sentimientos que iban más allá del cariño de dos amigos .

Marcelo fue quien se animó a dar el primer paso. Le declaró su amor y, después de comenzar el noviazgo, se acercó a la familia de Milagros para formalizar la relación.

Cuando llegó el momento de pedirle matrimonio, quiso sorprenderla de una manera que ella jamás imaginara. Milagros trabajaba junto a una amiga fotógrafa realizando videos, por lo que Marcelo encontró una excusa que parecía perfectamente creíble: le hicieron creer que tenían que cubrir una boda en un lugar especialmente elegido por su belleza.

“Fue una sorpresa hermosa, Marcelo organizó todo a escondidas, con la complicidad de mis amigas ”, contó la joven a TN.

Mientras ella pensaba que se dirigía a cumplir con un compromiso laboral, su novio y sus seres queridos esperaban para recibirla: “Yo pensaba que simplemente iba a trabajar. Pero cuando llegué, me encontré con una sorpresa porque estaban esperándome Marcelo, mi familia y su familia . Todos habían sido parte de ese momento tan especial”.

Las fotos de aquella jornada muestran la emoción de la propuesta : Marcelo arrodillado, Milagros frente a él con un ramo de flores y, después, los dos tomados de la mano y sonriendo en el mismo paisaje donde comenzaron a imaginar una nueva etapa. “Fue algo que realmente no me esperaba y que voy a recordar siempre”, aseguró Milagros.

Después de la propuesta llegó el momento de empezar a organizar el casamiento . Elegir cómo celebrar una boda también implica afrontar una serie de gastos, desde los preparativos de la ceremonia hasta los detalles de la celebración.

Marcelo y Milagros tienen sus propios ingresos, pero consideraron que generar dinero extra les permitiría atravesar esta etapa con mayor tranquilidad . Fue entonces cuando surgió una idea compartida: emprender juntos.

No eligieron ningún producto. Decidieron preparar y vender sopa paraguaya , una de las comidas más representativas de su país y, al mismo tiempo, una receta cargada de recuerdos familiares.

Aunque su nombre puede resultar curioso para quienes no la conocen, la sopa paraguaya no es un plato líquido. Se trata de una preparación salada, de consistencia firme y esponjosa, elaborada tradicionalmente con harina de maíz, queso, cebolla, huevos y leche .

Para Milagros, sin embargo, el ingrediente más importante es el recuerdo de su mamá enseñándole a cocinar cuando todavía era una nena.

La preparación también está vinculada con el tatakua , el horno tradicional paraguayo que utiliza el calor de las brasas y aporta un sabor característico a distintas comidas típicas.

“Elegimos algo muy representativo de nuestro país . La sopa paraguaya es una comida tradicional y cuando se prepara al tatakua, tiene ese sabor especial que a la gente le encanta”, destacó.

Lo que comenzó como una receta aprendida en la infancia hoy forma parte de un proyecto de pareja . Cada venta les permite sumar ingresos para los preparativos y, al mismo tiempo, compartir con otras personas una tradición que Milagros conoce desde pequeña.

“Nos gusta la idea de que nuestra boda también tenga una historia de esfuerzo , trabajo en equipo y pequeños sacrificios compartidos”, expresaron los novios.

“Seguramente al estar frente al altar, no solamente vamos a recordar la boda, sino todo lo que hubo detrás para llegar hasta ese momento . Y eso hará que tenga un significado todavía más especial para nosotros”, concluyó Milagros.

Fuente: TN