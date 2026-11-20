Noviembre tendrá un nuevo fin de semana largo de tres días gracias al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional . Aunque la fecha original es el viernes 20 de noviembre, este año el descanso se extenderá hasta el lunes 23 , por lo que muchos argentinos podrán aprovechar el sábado, domingo y lunes para descansar o viajar.

La modificación se encuentra contemplada en el artículo 6 de la Ley 27.399 , que establece el mecanismo de traslado de determinados feriados nacionales para favorecer los fines de semana largos.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este año, el feriado se trasladó al lunes 23, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

El artículo 6 de la Ley 27.399 dispone que los feriados nacionales que coincidan con martes o miércoles se trasladarán al lunes anterior, mientras que aquellos que caigan jueves o viernes pasarán al lunes siguiente.

De esta manera, el calendario de noviembre tendrá un fin de semana largo que abarcará el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 , con tres días consecutivos de descanso.

El 20 de noviembre de 1845 , las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una flota anglo-francesa en la Batalla de la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro, sobre el río Paraná.

En aquel momento, Francia e Inglaterra no reconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales, además de establecer vínculos con provincias opositoras a Rosas.

Ante el avance de los buques extranjeros por el Paraná, las fuerzas argentinas organizaron una defensa en la Vuelta de Obligado. Para intentar frenar el paso de la flota, colocaron tres enormes cadenas que atravesaban el río de costa a costa , sostenidas por 24 embarcaciones, diez de ellas cargadas con explosivos.

El combate se prolongó durante varias horas, hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas argentinas sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos, mientras que los ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

A pesar de las pérdidas, la batalla tuvo un importante significado estratégico y político para la Confederación Argentina. En los años siguientes, Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía argentina sobre los ríos , y las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

Después del fin de semana largo de noviembre, todavía quedan tres feriados nacionales y un día no laborable en el calendario de 2026.

Las próximas fechas de descanso son:

Así, después del descanso de noviembre, los argentinos tendrán dos nuevas oportunidades de disfrutar de fines de semana largos en diciembre , antes de finalizar el año.

Fuente: TN