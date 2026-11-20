Una mujer de 27 años fue asesinada a tiros por su expareja , un cabo de la Policía de Salta, durante una audiencia de mediación en un edificio municipal de Chicoana. El hombre escapó después del ataque, fue localizado horas más tarde en una zona descampada y murió mientras era trasladado de urgencia al hospital. La víctima, identificada como Denis Viñabal , era madre de dos nenas menores de edad.

El hecho ocurrió este jueves cerca de las 14 en el Centro de Mediación que funciona en dependencias de la Municipalidad de Chicoana, sobre la calle El Carmen. Allí, la joven participaba de una instancia con quien había sido su pareja cuando el efectivo policial habría sacado un arma y le disparado. La mujer recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

Tras el crimen, el policía escapó y se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la localidad salteña. Los investigadores realizaron rastrillajes hasta que lograron localizarlo en una zona de fincas, en inmediaciones del cementerio de Chicoana.

El hombre, identificado como Carlos Enrique Pascal , de 32 años, fue encontrado gravemente herido. Según las primeras informaciones, se habría disparado cuando estaba cercado por los efectivos que lo buscaban. Todavía tenía signos vitales cuando fue asistido y trasladado en código rojo al hospital local, pero murió durante el trayecto.

La causa quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó hasta Chicoana para coordinar las tareas investigativas. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La fiscal dispuso el traslado de los cuerpos al Servicio de Tanatología Forense para la realización de las autopsias. También se comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido antes y después del ataque, mientras se busca establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

El caso generó conmoción en la localidad y abrió interrogantes sobre las circunstancias de la audiencia en la que se encontraban ambos. La investigación continúa para determinar cómo se desencadenó el ataque y reconstruir los antecedentes de la relación.

Fuente: TN