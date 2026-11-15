Falleció Hugo Orlando Cabral, presidente de Atlético Villa Gesell

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La noticia se conoció este domingo y provocó un profundo pesar en la comunidad deportiva geselina. Desde la institución destacaron su compromiso y su permanente dedicación al club. Sus restos serán velados esta noche en la sede social.





Atlético Villa Gesell atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Hugo Orlando Cabral, quien se desempeñaba como presidente de la institución. Su partida se produjo este domingo y, según se informó, ocurrió de manera sorpresiva en la sede del club.





La noticia fue comunicada por la propia entidad a través de sus redes sociales, con un mensaje de despedida en el que puso de relieve el compromiso, la entrega y el amor que Cabral sentía por los colores de Atlético.





“Gracias por tu compromiso, tu entrega y tu amor por estos colores. Tu huella quedará para siempre en la historia de nuestro club”, expresaron desde la institución, en un comunicado firmado por la Comisión Directiva y toda la familia del club.





La despedida también hizo llegar las condolencias a familiares y amigos, en un momento de enorme tristeza para quienes compartieron con él la vida institucional y deportiva.





El velatorio se realizará este domingo a partir de las 21 en la sede social de Atlético Villa Gesell, ubicada en Paseo 112 y Avenida 10.





La comunidad del club despide así a quien estaba al frente de la institución y deja su reconocimiento a una persona cuya trayectoria y compromiso quedarán ligados a la historia de Atlético Villa Gesell.