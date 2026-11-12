FAE celebró su 40.º aniversario junto a toda la comunidad

MADARIAGA





En una noche cargada de emoción y recuerdos, FAE celebró su 40.º aniversario con una cena show realizada el martes por la noche en su propio salón de eventos. El encuentro reunió a familias, operarios, colaboradores y vecinos para conmemorar cuatro décadas de compromiso e inclusión.

El acto contó con la presencia del intendente Esteban Santoro, quien hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a la labor de la entidad. También participaron la secretaria de Gobierno, Mara Simiele; el secretario de Deportes, Emiliano San Martín; y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcos Jovanovic.

Durante la ceremonia, tomaron la palabra la fundadora Olga Echeverría, el actual presidente de la institución, Sergio Freije, y el jefe comunal, quienes brindaron discursos y entregaron distintos reconocimientos.

Uno de los momentos más destacados de la noche estuvo a cargo de Alejandra Curuchet, quien ofició de locutora y relató los orígenes de la institución. La historia comenzó en 1986 gracias a la iniciativa de Olga Echeverría, una madre preocupada por el futuro laboral y social de su hijo al terminar la etapa escolar. Inspirada en un taller protegido de la vecina ciudad de Ayacucho, logró movilizar a la comunidad y conformar la primera comisión bajo tres pilares fundamentales que dieron nombre a la entidad: Fe, Amor y Esperanza.

Los primeros pasos se dieron en enero de 1987, cuando el sacerdote local les cedió la planta alta del salón parroquial. Allí, un pequeño grupo de entre seis y ocho jóvenes junto a sus padres comenzó a reunirse los sábados para integrarse y dar forma al taller.

Por entonces, los recursos eran mínimos: los primeros materiales de trabajo —fideos, botones y porotos— cabían literalmente dentro de una lata de galletitas "Criollitas", mientras que las voluntarias Mirta Gervacio y Marta Garioni enseñaban a los operarios a doblar y alisar hojas de diario para la futura fabricación de bolsas.

En abril de ese mismo año debieron dejar el espacio parroquial, pero rápidamente encontraron respaldo en Don Cueli, quien les facilitó la llave del cuartel de Bomberos Voluntarios. En aquel lugar, soportando el frío y con sillas prestadas, el grupo sostuvo las actividades a fuerza de voluntad.

Para financiar el crecimiento y alcanzar el sueño de la casa propia, toda la ciudad se sumó mediante romerías, rifas, bailes, corsos y ventas de empanadas y tortas fritas. Mientras Echeverría gestionaba recursos incansablemente, el esfuerzo colectivo dio sus frutos en diciembre de 1990 con la inauguración del edificio propio.

A 40 años de aquellos inicios, FAE se ha consolidado como un espacio indispensable de contención, desarrollo e inclusión para adultos con discapacidad. Actualmente, la institución cuenta con un Taller de Producción, un Centro de Día y un Salón de Eventos, y continúa trabajando con el mismo espíritu solidario para cumplir su próximo gran objetivo: la culminación del ansiado hogar.