LONDRES.– Más de 12.000 personas fueron evacuadas el domingo por la noche del estadio Co-op Live de Manchester , donde el rapero estadounidense Don Toliver daba un concierto, después de que se liberara una sustancia desconocida entre el público .

La policía británica informó este lunes que abrió una investigación para determinar qué provocó la tos, la irritación en los ojos y las dificultades para respirar que describieron varios espectadores.

El personal del estadio alertó a la Policía del Gran Manchester alrededor de las 22, hora local, cuando varios asistentes empezaron a sentirse mal en medio de la actuación. La fuerza declaró un “incidente mayor” , una medida que permite a la policía, los equipos médicos y los demás servicios de emergencia coordinar su respuesta.

think this was the moment tear gas was let off in the mosh, crowd parting #dontoliver #Manchester #cooplive pic.twitter.com/bZmb759LAU

Ben Stevenson, que seguía el concierto desde el sector de campo, contó al diario Manchester Evening News que empezó a toser y sintió que le picaban los ojos. Según recordó, Toliver se retiró del escenario y se encendieron las luces del estadio. Pasó casi una hora, dijo, hasta que se escuchó por los altoparlantes un anuncio que atribuía el final del espectáculo a “un problema imprevisto” y pedía al público que saliera con calma.

Otros asistentes contaron a la BBC que habían percibido un “olor horrible” y que habían visto a personas con dificultades para respirar. En videos difundidos en redes sociales se veía a espectadores que tosían y se cubrían la boca mientras salían del recinto.

Los equipos médicos atendieron a más de 50 personas en el estadio y trasladaron a una de ellas a un hospital , informó el Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra. Algunos de los afectados presentaban síntomas oculares y respiratorios. El organismo indicó además que se realizaban tareas de descontaminación en el lugar por precaución.

El servicio de ambulancias señaló en un primer momento que podía tratarse de gas lacrimógeno , un irritante que provoca ardor en los ojos, la nariz y la garganta. La policía aún no había confirmado esa hipótesis el lunes. La investigación, precisó la subjefa de la Policía del Gran Manchester, Steph Parker, busca establecer tanto la composición de la sustancia como las circunstancias en que se liberó entre el público.

“Nuestra prioridad era garantizar la seguridad de todas las personas que asistían al concierto” , dijo Parker en un comunicado. La funcionaria pidió a quienes ya se habían retirado del estadio y empezaran a sentirse mal que acudieran a un hospital. Los responsables del Co-op Live, inaugurado en 2024, informaron que colaboraban con la policía para esclarecer lo ocurrido.

El concierto en Manchester formaba parte de la gira Nitrous de Toliver, rapero y cantante de trap y R&B nominado al Grammy. Su agenda en el Reino Unido incluía otras dos actuaciones consecutivas en Londres, la primera este lunes en el O2 Arena y la segunda el martes en el OVO Arena Wembley.

Fuente: La Nación