(VIDEO) Un rugbier de 17 años atacó a trompadas al novio de su ex y lo dejó inconsciente: todo quedó filmado

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Un joven de 19 años fue brutalmente agredido en la localidad de San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo, por un adolescente de 17 años que sería la expareja de su actual novia. El ataque ocurrió el sábado por la tarde y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio.





Según el relato de la familia, la víctima se encontraba sentada junto a un amigo, tomando una gaseosa, cuando el agresor se acercó por detrás y comenzó a golpearlo sin mediar palabra. El primer impacto lo dejó inconsciente y, aun cuando estaba tendido en el suelo, recibió varios golpes más en la cabeza.





El padre del joven, identificado como Pablo, sostuvo que el ataque habría sido planificado y que el adolescente llegó acompañado por otros dos amigos. Según su versión, el atacante dio una vuelta con un automóvil, vio a su hijo sentado y regresó para agredirlo, mientras sus acompañantes permanecían cerca.





“Ya con la primera piña quedó inconsciente y después le pegó cinco piñas más”, relató el hombre en diálogo con Arriba Argentinos, por eltrece. También aseguró que los golpes estuvieron dirigidos a la cabeza, uno de ellos en la sien y los restantes en la zona de la nuca.





El estado de salud de la víctima





Tras la agresión, el joven debió ser trasladado a un centro de salud y sometido a una tomografía debido a la pérdida de conocimiento. Actualmente se encuentra en su domicilio, con golpes, inflamación y mareos, bajo indicación de reposo y controles médicos para evaluar su evolución.





El padre cuestionó que el adolescente no haya sido demorado luego del episodio. Según contó, el agresor se retiró del lugar junto a sus dos acompañantes y recién al día siguiente la familia recibió un contacto para pedir disculpas.





Además, Pablo afirmó que no sería el primer episodio violento protagonizado por el joven de 17 años. “Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes”, manifestó, y aseguró que la madre del adolescente le habría reconocido que anteriormente también tuvo que pedir disculpas por otro ataque.





La familia anticipó que realizará la denuncia correspondiente. En medio de la preocupación por la recuperación de su hijo, el padre recordó el caso de Fernando Báez Sosa y expresó: “No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa”.