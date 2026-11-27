Lograr que un limonero nuevo crezca más fuerte puede ser difícil, aunque se tengan los conocimientos básicos para cuidarlo y las condiciones necesarias en el jardín para su desarrollo. Sin embargo, enterrar un tubo de PVC puede cambiar la estrategia.

Este tubo, hecho con polivinilcloruro y sumamente resistente a la abrasión y corrosión, es muy utilizado en los sistemas de drenaje, lo que lo hace el elemento fundamental para este truco en el jardín. Lo único que hay que hacer es rellenarlo con piedras .

Cuando se planta el árbol en la tierra, el tubo de PVC, que debe ser de unos cinco centímetros de ancho, se coloca en el mismo hueco, pero un poco más profundo. Al colocar piedras en su interior, se evita que la tierra lo tape y no permita el paso del agua del riego, que se hará por medio del tubo.

Este truco genera un cambio en el desarrollo del árbol, que pasa de acostumbrarse a ser regado por arriba, haciendo que sus raíces queden cerca de la superficie y se sequen, a buscar el agua por debajo, que es donde estará al ser introducida por el tubo.

Esto hace que las raíces del árbol crezcan hacia abajo para buscar el agua que se encuentra en el tubo PVC. Al desarrollar su extensión a un nivel más profundo, se hace más fuerte y resistente contra el calor y el viento , y se desarrolla de una mejor manera.

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El proceso debe iniciar con un riego que se haga mitad por el tubo y mitad por arriba del árbol, y con el paso del tiempo, utilizar cada vez más este truco. Tras unos 2 o 3 años se podrá retirar de la tierra, porque las raíces, ya profundas, aprendieron a buscar el agua por sí solas.

El limonero es uno de los mejores árboles para tener en el jardín, ya que se puede plantar directamente en la tierra o en una maceta. Además, existe un truco casero para acelerar su crecimiento, y que ocurra en solo 30 días.

Para este proceso se necesitan semillas extraídas directamente de un limón y una técnica de germinación que se realiza en papel húmedo . El método crea un ambiente para el desarrollo del limonero y hace que sea más rápido de lo normal.

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El primer paso del proceso es extraer las semillas del limón fresco y lavarlas bien para retirar cualquier rastro de pulpa . Se dejan secar por un par de horas, para luego colocarlas dentro de un papel de cocina húmedo, que se debe doblar posteriormente.

Se debe guardar el papel en un ambiente adecuado que favorezca el proceso de germinación : puede ser en un recipiente cerrado o una bolsa de plástico hermética. Hay que dejarlas al menos quince días para que empiecen a germinar.

Una vez que pasaron estos quince días, las semillas se deben plantar en una maceta con tierra fértil. Es importante encontrar una ubicación ideal para que reciba luz solar directa y se pueda regar con una frecuencia moderada sin encharcar la tierra.

Si se siguen los cuidados necesarios, en treinta días el limonero debería empezar a ver sus primeras hojas. Este proceso lo ideal es que se realice en una estación con temperaturas medias, ya que el frío o los vientos intensos pueden interferir con la germinación de las semillas.

El limonero es un árbol ideal para tener en el hogar porque no necesita de un gran mantenimiento y puede dar frutos en gran parte del año. Además, se puede plantar en maceta sin que alcance una altura que pueda causar problemas.

Fuente: TN