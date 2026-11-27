El empresario Jorge Born , uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born, murió en las últimas horas a los 92 años.

En 1974 Born fue secuestrado por la organización Montoneros, en un operativo que terminó con el pago de un rescate de US$60 millones.

Años más tarde, en la década de los ’90, el empresario tuvo un rol protagónico en el gobierno de Carlos Menem .

Había nacido en Buenos Aires en junio de 1934 y estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires; luego continuó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.

El nacimiento de la compañía de producción agrícola y alimentaria Bunge y Born se remonta su existencia a 1884, cuando fue fundada en 1884 por Ernest Bunge y Jorge Born . Terminó disuelta en 2001.

El 19 de septiembre de 1974, un grupo montonero cercó un auto en Olivos y mató a dos de sus ocupantes; los otros dos fueron secuestrados: eran Jorge Born y de su hermano, Juan; director y gerente de la empresa, respectivamente, e hijos de quien entonces era su presidente.

Tras un silencio que se prolongó por nueve meses, en los diarios apareció una solicitada en la que la Fundación Bunge y Born daba cuenta de la entrega “a diversos sectores populares, en todo el territorio del país, de mercaderías por un monto de 36.000.000 de pesos”.

Así, el 20 de junio de 1975 se supo que Jorge había sido liberado, en tanto que su hermano estaba ya libre desde hacía un par de meses.

Tras el secuestro, Jorge Born se mudó a Brasil, donde permanecería un tiempo.

Born le ofreció a Menem un programa económico de liberalización conocido como “plan BB”, que se encargó de poner en práctica el por entonces vicepresidente ejecutivo de Bunge y Born, Miguel Roig , designado ministro de Economía.

Pero Roig falleció a los días de asumir y fue reemplazado por Néstor Rapanelli , también directivo de la empresa. La oleada inflacionaria de 1990 truncó el plan BB.

Posteriormente, en un curioso giro de los acontecimientos, Born trazó amistad con un exmontonero como Rodolfo Galimberti , con quien se asoció en Hard Comunication, una empresa que estuvo vinculada al programa de televisión de la diva Susana Giménez .

Fuente: La Nación