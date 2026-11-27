El Senado convirtió en ley el proyecto que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal . La iniciativa, motorizada por el diputado Martín Ardohain llegaba desde la Cámara baja avalada por los representantes de las principales entidades agropecuarias del país. Finalmente, la normativa se aprobó con 49 votos a favor , nueve en contra y ninguna abstención.

Luego de esta aprobación, se prevé la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establece una pena de prisión de un mes a un año a todo aquel que “entrase en un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

En la incorporación de las nuevas figuras al Código Penal también figuran aquellas que buscan sancionar los daños contra bienes, instalaciones y productos vinculados con la actividad agropecuaria .

Otro de los ítems que figuran dentro de la nueva legislación establece que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”. En ese sentido, se subraya que no se configurará el delito “ cuando el ingreso responda a una necesidad justificada , razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

El segundo artículo sitúa la incorporación del artículo 184 bis al Código Penal, que prevé penas de prisión de dos a ocho años y multa de tres a 12 veces “el valor del daño causado quien, afectando de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural, destruyere, inutilizare, suprimiere o de cualquier otro modo dañare alguno de los elementos enumerados en el párrafo siguiente, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública”.

Asimismo, entre los recursos puntualmente protegidos se destacan el ganado, las viñas, leña, las silobolsas y los cereales no cosechados.

Por otro lado, la nueva ley establece que el máximo de la pena ascenderá a dos años “ cuando el ingreso obstaculizare sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o crease un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

¡ES LEY! 🇦🇷 Logramos convertir en ley el proyecto de Vandalismo Rural. Una iniciativa para proteger no solo la propiedad privada, sino también a las familias que viven en el campo, a los trabajadores rurales y a quienes todos los días producen y hacen grande a la Argentina. pic.twitter.com/aJPa96EKEu

Al cierre de la sesión y luego de la aprobación del proyecto de vandalismo rural, se declaró Fiesta Nacional a la Fiesta de la Artesanía -que se realiza anualmente en la ciudad de Colón, Entre Ríos-, e incorporarla al calendario turístico y cultural nacional.

Tras la aprobación, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló: “La ley de incorporación de penas específicas para delitos rurales tiene para nosotros mucha importancia porque se trata de delitos particulares del medio rural que hoy no solo afectan los bienes contra los que se cometen, sino que también generan inseguridad para las personas que vivimos en el campo y para nuestras familias. La inseguridad en el medio rural es un problema y esto es un avance para pensar específicamente en el delito rural como una particularidad dentro del derecho penal ”.

Además, señaló: “Por supuesto, todavía falta trabajo y se trabaja mucho a nivel local con las provincias para que existan fiscalías especializadas y personas en el ámbito de la Justicia que conozcan el funcionamiento del medio rural. Cuando hablamos del medio rural, lo pensamos como algo diferente del medio urbano porque, justamente, vivir en despoblado, en lugares alejados y sin comunicación, hace muchas veces que los delitos tengan que tener un tratamiento diferencial. Por eso se celebra que haya provincias que tienen fiscalías especializadas. De hecho, la semana pasada Santa Fe anunció la incorporación de varios fiscales especializados en derecho penal agrario”.

Según dijo, la Justicia en materia agraria es todavía una deuda que tiene la Argentina, un país con un territorio vasto, rural, grande. “ Eso es lo que quiero decir. Y qué importante es que, en la Justicia, haya organismos o secciones y personas que piensen en el delito rural con las particularidades que tiene. Así que esta aprobación de penas específicas para determinados delitos en la ruralidad es, claro, un puntapié para pensar en todo el sistema judicial con la mirada puesta en el campo y en su realidad. Claramente, es un avance muy positivo”.

Y agregó: “Tenemos que trabajar e incidir en los gobiernos locales, sobre todo en los provinciales, para que en la Justicia haya muchos más operadores judiciales especializados en la problemática rural. Necesitamos operadores especializados en delitos rurales y también operadores que conozcan el derecho agrario y las particularidades de la actividad agraria”.

En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló: “La aprobación definitiva corona un trabajo que tuvo a CRA como protagonista desde sus orígenes. La entidad impulsó la iniciativa y trabajó en su elaboración a través de sus dirigentes Juan Carlos Goya y Adrián Luna Vázquez, responsables de la redacción de una propuesta que buscó traducir en herramientas legislativas una demanda concreta del interior productivo”.

‼️ Vandalismo rural: el Senado convirtió en ley una iniciativa impulsada y redactada desde CRA Confederaciones Rurales Argentinas celebra la aprobación definitiva de una propuesta que busca fortalecer la protección de la propiedad privada y la producción agropecuaria. La… pic.twitter.com/qe3X3I6KEP

Agregó: “La nueva legislación apunta a brindar mayores herramientas frente a hechos como el ingreso ilegítimo a establecimientos rurales y los daños sobre cultivos, ganado, silobolsas, instalaciones e infraestructura productiva. Se trata de proteger no solamente bienes materiales, sino también el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de familias que producen en todo el territorio nacional”.

Después remarcó: “La nueva legislación apunta a brindar mayores herramientas frente a hechos como el ingreso ilegítimo a establecimientos rurales y los daños sobre cultivos, ganado, silobolsas, instalaciones e infraestructura productiva. Se trata de proteger no solamente bienes materiales, sino también el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de familias que producen en todo el territorio nacional”.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) indicó: “Celebramos que el Senado de la Nación haya convertido en ley el proyecto contra el vandalismo rural, una iniciativa que representa un avance en la defensa de la propiedad privada y la protección de la producción agropecuaria. La sanción de esta norma constituye una respuesta a un reclamo histórico del sector frente a los hechos de vandalismo que afectan a productores y trabajadores rurales, generando importantes pérdidas económicas y poniendo en riesgo el esfuerzo de quienes producen en todo el país”.

Añadió: “Consideramos fundamental que quienes viven y trabajan en el campo puedan desarrollar su actividad con seguridad y respaldo del Estado. Ahora será indispensable garantizar la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio nacional, fortaleciendo la prevención y asegurando que los responsables de estos delitos respondan ante la Justicia”.

Celebramos que el Senado de la Nación haya convertido en ley el proyecto contra el vandalismo rural, una iniciativa que representa un avance en la defensa de la propiedad privada y la protección de la producción agropecuaria. La sanción de esta norma constituye una respuesta a un…

Fuente: La Nación