En la última rueda de la semana corta, el riesgo país registra una significativa caída: se desploma más de 80 unidades y se ubica por debajo de los 1000 puntos , tras tocar máximos del año. Este movimiento ocurre tras el feriado de ayer en Estados Unidos, por el cual no hubo cotización del indicador elaborado por JP Morgan.

El riesgo país desciende 83 unidades, hasta los 984 puntos básicos (-7,8%) , de acuerdo con las pantallas de Rava. En las primeras horas de la jornada bursátil llegó a tocar los 946, pero luego borró parte de la caída.

De esa forma, el indicador se ubica nuevamente en valores de hace una semana (el pasado jueves 19 de noviembre cerró en 930). Desde entonces, fue aumentando hasta alcanzar este martes los 1094, un máximo del año y niveles similares a la previa de las elecciones legislativas del año pasado. Al día siguiente descendió hasta los 1067 y hoy logró perforar la barrera de los 1000.

De todos modos, a lo largo de noviembre registra un avance de 197 unidades (+25%) y en lo que va del año acumula 413 (+72,3%) .

El desplome del riesgo país hoy se explica por las subas de los bonos soberanos que sostienen por tercera jornada consecutiva. Los Bonares saltan hasta 1,6% (AL41D), aunque el AL29D baja 1,3%. Los Globales avanzan hasta 2,4% (GD46D).

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, explicó que la recuperación de los títulos argentinos se debe en parte a una cuestión técnica. “ Ayer Wall Street estuvo cerrado por Día de Acción de Gracias, mientras la deuda soberana ya mostraba una recuperación en la plaza local. Hoy, con la reapertura de Nueva York, los Globales incorporaron ese movimiento y llegaron a subir cerca de 2,8%. Los bonos también avanzan con fuerza localmente”, detalló.

A partir de ese impulso técnico, el riesgo país se comprime. También ayudó al rebote el fuerte castigo que tuvieron los bonos en noviembre y algunas señales locales que ayudaron, como el avance legislativo del Presupuesto 2027 y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

A su vez, Camusso calificó la mejora de los bonos como “una recuperación importante, pero lejos de un cambio de tendencia”. Y añadió: “La rueda tiene menor liquidez, el indicador puede mostrar bastante volatilidad intradiaria y el riesgo país continúa en niveles muy elevados. Lo relevante hoy es que la baja está respaldada por una suba efectiva de los bonos, tanto afuera como en el mercado local”.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que las “buenas noticias”, tanto internas como externas, llevan a los activos argentinos al alza . Por un lado, el Gobierno consiguió victorias en el Congreso: Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que restringe vías de financiamiento al Tesoro; y dio media sanción al Presupuesto 2027. También el Senado dio media sanción a la suspensión de las PASO.

En tanto, el anuncio de la designación del banquero Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía , que asumiría en 2027, impulsó las acciones y al real. “A eso se sumó la noticia de que el Gobierno prepara una segunda etapa del ajuste fiscal enfocada en el gasto obligatorio”, agregó la firma. Esto contagia a las valuaciones argentinas, dado que se trata de su principal socio comercial.

“De la misma manera que el frente externo tuvo gran parte de la responsabilidad en la suba del riesgo país, hoy es en gran medida responsable de su mejora”, determinó Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras. Coincidió que el mejor desempeño que tienen los activos de riesgo en las últimas ruedas y a nivel regional es en parte por el impulso que viene de Brasil. Si bien los proyectos de ley oficialistas que recibieron aprobación en el Congreso son bien recibidos en el mercado, el analista consideró que no hubiese alcanzado por sí solo para provocar el rebote que hoy se observa.

En cuanto a la renta variable, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) cotizan en territorio positivo , en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Grupo Financiero Galicia (+5,8%), seguido por Central Puerto (+5,4%), Banco Supervielle (+5,3%) y Edenor (+5,2%).

El Merval suma 0,1% hasta las 84.462 unidades, lo equivalente a US$48 (+4,6%) . Los principales aumentos son de Metrogas (+4,4%), Banco Supervielle (+3,5%) y Sociedad Comercial del Plata (+3,4%). En tanto, caen Loma Negra (-2,9%), YPF (-2,5%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,5%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista aparece a $1625 para la venta, el mismo valor en que cerró ayer . Al principio de la jornada llegó a bajar hasta los $1620, pero luego borró ese retroceso.

Desde la semana pasada tuvo un aumento que lo llevó este martes a tocar los $1630, su valor nominal más alto del año. Sin embargo, ayer cortó la racha alcista con una baja de $5.

El tipo de cambio minorista también amagó con un descenso, pero ahora suma $0,50 y se posiciona en los $1602 . De esa forma, la brecha con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecido en $1985,38― se encuentra en 23,9%.

El contado con liquidación (CCL) retrocede $70,13 (-3,8%) y opera a $1764,34. De esa forma, se achica la brecha con el mayorista a 10,1%. En tanto, el MEP figura en las pantallas a $1666,33, $3,37 más que su valor de apertura (-0,3%).

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron la apreciación del real , que hoy baja hasta 5,65 reales por dólar, luego de conocerse la designación de Trabuco como ministro de Hacienda. “ Este movimiento podría, en el margen, darle algo de aire al peso argentino, ya que Brasil es nuestro principal socio comercial ”, señalaron.

Fuente: La Nación