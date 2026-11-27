La muerte de una mujer de 81 años y su hijo de 43 generó conmoción en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Ambos fueron encontrados sin vida este jueves por la tarde en una vivienda del barrio Villa Dalcar , en el oeste de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Liliana Pérez y Sebastián Arias . Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición , por lo que los investigadores estiman que llevaban varios días fallecidos.

El hallazgo ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle José Mármol al 350, a pocos metros de Guardias Nacionales.

La Policía interrumpió el tránsito en la zona mientras se realizaban las primeras pericias y personal del Ministerio Público Fiscal intervino en el lugar.

Uno de los datos que permitió reconstruir las horas previas al hallazgo surgió del testimonio de Patricia Reyes, la empleada doméstica de la familia .

La mujer contó que el último contacto que había tenido con ellos fue el sábado 21 de noviembre, cuando recibió un mensaje de Sebastián.

Según relató a Telediario , ese día tenía que ir a trabajar y el hombre le había indicado inicialmente que dejaría abierta la puerta de entrada para que pudiera ingresar. Sin embargo, poco después le comunicó que no fuera porque viajarían a Alta Gracia.

La explicación no le llamó la atención en ese momento, ya que Liliana le había comentado anteriormente que tenía familiares en otras localidades y que existía la posibilidad de visitarlos.

Pero desde el lunes intentó comunicarse con ambos y no obtuvo respuestas . La falta de noticias comenzó a preocuparla y este jueves decidió acercarse a la vivienda junto a su esposo.

Cuando llegó, se encontró con un importante despliegue policial. Allí le confirmaron que las dos personas encontradas muertas eran sus empleadores.

Los primeros efectivos que ingresaron a la propiedad advirtieron un fuerte olor y signos de descomposición en los cuerpos. Por el momento, no se establecieron las circunstancias en las que murieron la mujer y su hijo.

La causa fue caratulada inicialmente como muerte de etiología dudosa y quedó a cargo del fiscal de instrucción Rodríguez.

De acuerdo con información extraoficial, una de las hipótesis que se analiza es la de un homicidio seguido de suicidio.

Sin embargo, las autoridades judiciales todavía no confirmaron esa posibilidad y esperan los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió.

El estado en el que fueron encontrados los cuerpos obligará a realizar estudios forenses para establecer las causas de las muertes y precisar cuánto tiempo llevaban fallecidos.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con la reconstrucción de los últimos movimientos de madre e hijo para esclarecer el caso.

Fuente: TN