Discutió con su hermana, la asesinó y convivió una semana con el cadáver

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Un hombre de 34 años fue detenido en el sur de Brasil tras admitir haber asesinado a su hermana, con quien compartía departamento, y haber convivido durante aproximadamente una semana con el cuerpo dentro de la vivienda.

El caso ocurrió en Canoas, en el área metropolitana de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul. La Policía Militar acudió al lugar luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor que provenía del pasillo del edificio.

Al ingresar, los efectivos encontraron el cuerpo de Ana Raquel Karkow, de 47 años, en avanzado estado de descomposición. El sospechoso, identificado como Alberto Karkow, abrió la puerta y reconoció ante los agentes que su hermana llevaba varios días fallecida.

Según su declaración, ambos mantenían discusiones frecuentes y, durante un nuevo enfrentamiento, se produjo una agresión que terminó con la muerte de la mujer. No existían denuncias previas ni medidas de protección vinculadas a los conflictos familiares, aunque los vecinos también habían señalado que las peleas eran habituales.

La Policía Civil investiga el caso como femicidio. Durante las actuaciones, los peritos examinaron el departamento y los investigadores secuestraron teléfonos celulares y computadoras para avanzar con la investigación.

Ana Raquel Karkow era psicóloga y doctora en Neurociencia. Había trabajado en la Policía Militar y se desempeñado como docente en distintas instituciones de educación superior de Brasil, entre ellas UNIFOR y UNINASSAU.

Con más de 20 años de trayectoria profesional, se especializó en el área clínica y en el estudio de la neurociencia y el comportamiento.

Tras conocerse el crimen, el Consejo Regional de Psicología de Rio Grande do Sul difundió un comunicado expresando su pesar por la muerte de la profesional y acompañando a familiares, amigos y colegas. Además, reafirmó su condena a todas las formas de violencia contra las mujeres.