Tras la sesión en el Senado que suspendió para el 2027 las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, defendió este viernes el triunfo oficialista , que trasladó el proyecto hacia la Cámara de Diputados. Además, la exministra de Seguridad, al ser consultada sobre un posible segundo mandato de Javier Milei , habló de “un proyecto que reelija” .

“En las últimas semanas ya teníamos el número , trabajamos cerrando acuerdos [dentro del Gobierno], era la primera fase necesaria; luego con los 10 bloques aliados, que acompañaron con decisión esta ley, 43 votos, estuvimos a dos de los dos tercios”, indicó Bullrich.

Destacó, en tanto, no sólo que no haya PASO -en caso de que se apruebe en Diputados- sino también que se eliminen la veda electoral, la habilitación de la afiliación digital y la obligatoriedad del debate de cara al balotaje. “Creo que es una reforma interesante, importante y va a permitir muchos elementos de organización política. Además, es importante no perder meses de gobierno. porque se paraliza por ser año electoral, parece una administración de tres años”, marcó en diálogo con radio Mitre .

Consultada sobre si la suspensión de las primarias le sirve a la gente o al Gobierno para que Milei sea reelecto, la legisladora aseguró que no cree que “se tenga como objetivo su relección” y que en realidad “son un gasto para la sociedad que no tiene sentido”; asimismo anticipó que si en el futuro se eliminan definitivamente, se tendrá que crear un nuevo mecanismo democrático para la elección de candidatos.

Por otro lado, Bullrich evitó referirse a un Milei candidato y habló de un “proyecto”. “Ya lo he dicho infinidad de oportunidades. Yo estoy en un proyecto, es fundamental que este proyecto reelija y que todos pongamos todo para que eso suceda. Hay que discutir entre nosotros y en sociedad cuáles son los elementos que nos van a ayudar para llegar holgados a la elección. Hay que mantener los fundamentos del proyecto pero hay que tratar de dirigirnos a los sectores que más les cuesta, yo estoy dedicada a eso, no quiero ninguna discusión de candidaturas”, insistió.

En los últimos meses Bullrich manifestó varios desmarques respecto al rumbo económico de la administración libertaria, coqueteó en redes sobre un protagonismo suyo e incluso evitó referirse de manera contundente a que Milei debería ser el candidato el año que viene. “Hay una interpretación permanente [sobre sus repetidos dichos]. Yo soy rebelde . Las cosas que digo las digo. Nosotros no vinimos originalmente de LLA, nos acoplamos a un triunfo de Milei en 2023 y acompañamos fuertemente este proyecto y lo seguimos acompañando”, marcó.

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Al ser consultada sobre si la jefa del partido y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le pidió que se “baje” de una eventual contienda electoral, la senadora señaló: “ No puede pedirme que me baje de algo a lo que nunca me subí. Las palabras y los análisis van tomando distancia de lo que uno dijo. Nunca me gustó someterme a nada . Siempre me gustó ser socia de los cambios que se están construyendo y aportar”.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich habló de la economía y, tal como en otras ocasiones, consideró que, así como hay incentivos para que las grandes empresas inviertan, los tiene que haber para las Pymes y la clase media. Justo esta semana, el Gobierno se ve atravesado por las subas del riesgo país, del dólar y con el dato de la recesión técnica.

“No creo que [el ministro de Economía, Luis Caputo] se esté equivocando. Un plan de estabilización necesita mantener los palos maestros firmes: superávit y baja inflación. Ahora, así como se han logrado incentivos para inversiones, hay que bajarle un poco la cantidad de piedras a Pymes y comercios. Hay que mirar a las más pequeñas, que dan el 85% del empleo en la Argentina” , sostuvo.

Y completó: “Necesitamos pensar medidas al margen porque no podemos tocar las grandes decisiones. Yo voy lanzando medidas y voy diciéndoselas a Milei, a Caputo y a la mesa política para que la gente sienta que estamos pensando en ellos”.

Fuente: La Nación