Brutal agresión a una médica en un hospital: Un hombre la atacó con una barra de hierro

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Una médica de 27 años fue brutalmente agredida mientras realizaba una guardia en una unidad de salud. La víctima, oriunda de Paraíba, aseguró que el atacante no tuvo una motivación aparente y que la agresión ocurrió de manera repentina.

El episodio tuvo lugar el martes 24 de noviembre por la noche, en la Unidad Mixta Felinto Wanderley, en Triunfo, Pernambuco. La profesional, identificada como Jorgina Henriques, había terminado de atender a un paciente cuando un hombre ingresó al consultorio y comenzó a golpearla con una barra de hierro, sin pronunciar palabra.

Una cámara de seguridad registró el ingreso del agresor al establecimiento. Según relató la médica, el ataque fue indiscriminado y pudo haber alcanzado a cualquier otra persona que estuviera en el lugar.

La agresión fue interrumpida gracias a la intervención de un hombre que se enfrentó al atacante. Jorgina contó que uno de los golpes alcanzó su cabeza y que, al intentar protegerse, levantó los brazos, donde también recibió lesiones. Luego logró refugiarse debajo del escritorio de su consultorio.

Tras el episodio, fue asistida y trasladada al Hospital Eduardo Campos, en Serra Talhada. La médica recibió el alta, pero permanece con ambos brazos inmovilizados y aguarda una nueva evaluación traumatológica para determinar si deberá someterse a una cirugía.

Además, reconoció que atraviesa un difícil momento emocional y que está realizando un seguimiento para recuperarse y poder volver a trabajar.

El sospechoso, de 38 años, fue detenido en flagrancia por la Policía Militar y trasladado a la Delegación de la Policía Civil. Fue imputado por daños, lesiones, tentativa de homicidio y resistencia.

Tras el hecho, el alcalde de Triunfo, Luciano Bonfim, aseguró que la administración municipal reforzará las medidas de seguridad en los establecimientos de salud.