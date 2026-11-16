Un trabajador de 48 años fue encontrado muerto este domingo por la noche en el Planetario de La Plata , ubicado en el Paseo del Bosque. La principal hipótesis que investigan las autoridades es que habría caído desde el techo del edificio mientras realizaba tareas de limpieza .

La víctima, identificada como Nicolás Emilio Salerno , era responsable técnico de un histórico telescopio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su muerte provocó conmoción entre sus compañeros y las autoridades de la institución, que este lunes decidió cerrar sus instalaciones en señal de duelo.

Según el parte policial al que accedió Infobae , el hecho fue reportado el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 22.05, cuando personal del Comando de Patrullas de La Plata acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre sin vida.

Al llegar, los efectivos solicitaron asistencia médica. Una ambulancia del SAME se presentó en el predio y constató el fallecimiento de Salerno .

De acuerdo con las primeras informaciones, el trabajador habría caído desde la parte superior del edificio. Según publicó el medio local Crónicas del Día , la víctima se encontraba realizando tareas de limpieza en altura cuando presuntamente resbaló . Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el episodio todavía son materia de investigación.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Mennucci , que dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) debido a que el predio corresponde a un ámbito de jurisdicción federal.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” .

La muerte de Salerno generó una profunda tristeza en la comunidad universitaria, donde era reconocido por su dedicación a la astronomía y su participación en las actividades de divulgación científica.

A través de sus redes sociales, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas publicó un mensaje para despedirlo: “Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer” .

“Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, destacaron.

De acuerdo con La Plata Herald , la pasión de Salerno por la astronomía comenzó a los 6 años, cuando leyó Cosmos , de Carl Sagan. En 2000 ingresó a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP y, tres años después, comenzó a trabajar en el Observatorio, donde realizaba observaciones de Eta Carinae, un sistema de dos estrellas ubicado a unos 7.500 años luz de la Tierra.

Según un perfil publicado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Salerno combinaba su trabajo nocturno en el Observatorio con sus funciones en el área de jubilaciones de ese organismo provincial.

“Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza”, expresaron desde la Facultad.

La institución informó que permanecería cerrada este lunes 16 de noviembre y que mantendría su bandera a media asta en homenaje al trabajador fallecido.

Fuente: Infobae