La muerte de Miguel Antonio Lescano , el hombre de 66 años al que buscaban desde el lunes y que en las últimas horas encontraron flotando en las aguas del dique de Ullum, en San Juan , dio un giro inesperado. Lo que inicialmente parecía un accidente o un posible suicidio ahora abrió una hipótesis mucho más inquietante: que haya sido víctima de un homicidio .

El dato que cambió el rumbo de la investigación surgió de la autopsia . Aunque el primer examen médico no había detectado lesiones visibles en el cuerpo y señalaba que la muerte se había producido por asfixia por sumersión, los estudios posteriores revelaron marcas compatibles con un estrangulamiento.

Frente al nuevo escenario, los investigadores empezaron a analizar si alguien atacó al hombre antes de arrojarlo al agua. Por el momento, esa posibilidad no está confirmada y se esperan nuevos estudios científicos para determinar qué ocurrió.

Lescano había sido denunciado como desaparecido el lunes por la tarde. Su familia había alertado a la Policía después de perder contacto con él y la UFI Genérica puso en marcha un operativo de búsqueda para localizarlo.

El hombre padecía esquizofrenia y vivía con familiares en el departamento de Ullum. Solía recorrer distintos sectores de la zona, una circunstancia que había generado preocupación entre sus allegados cuando advirtieron que no regresaba a su casa.

El martes por la tarde , su cuerpo apareció flotando en las aguas del dique, a la altura de Playa Hermosa. Tenía toda su ropa y, a simple vista no presentaba heridas externas que hicieran pensar en una muerte violenta.

Incluso, entre sus pertenencias encontraron los 1.000 pesos que alguien le había entregado algunas horas antes.

Con esos primeros elementos, las hipótesis apuntaban a que podía haberse ahogado accidentalmente o que había decidido quitarse la vida . Sin embargo, la autopsia modificó por completo ese escenario.

Los médicos del Laboratorio Forense del Poder Judicial confirmaron que la causa de muerte había sido la asfixia por sumersión , es decir, el ahogamiento. Pero también encontraron lesiones compatibles con un estrangulamiento.

Ese detalle encendió las alarmas de los investigadores. Una de las hipótesis que ahora se analiza es que alguien haya asfixiado a Lescano con sus manos o mediante algún elemento hasta dejarlo inconsciente y que después lo arrojara al dique.

De haber ocurrido de esa manera, el hombre habría terminado muriendo ahogado en el agua.

El expediente comenzó bajo la órbita de la UFI Genérica, con la intervención del fiscal Adrián Riveros . Sin embargo, después de conocerse los resultados de la autopsia, la causa pasó a manos del fiscal Adolfo Díaz , de la UFI Delitos Especiales.

El cambio respondió a la necesidad de profundizar la investigación ante la posibilidad de que hubiera existido intervención de terceros.

En paralelo, personal policial y judicial empezó a llevar a cabo allanamientos y distintas medidas para reconstruir las últimas horas de vida de Lescano.

Uno de los interrogantes es qué hizo el hombre antes de desaparecer y si estuvo con alguien durante ese período. Según la información inicial, no tenía enemigos conocidos, no era una persona problemática y nadie lo había visto acompañado por otra persona el día en que se perdió su rastro.

Fuente: TN