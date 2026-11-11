En una causa por narcotráfico y lavado de dinero, allanaron propiedades de Lázaro Báez

El juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez dispuso hoy más de veinte allanamientos en propiedades del empresario Lázaro Báez, inmobiliarias, estancias, locales comerciales y escribanías en Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos causas conexas donde se investigan lavado de dinero, narcotráfico, y una serie de delitos vinculados al manejo de bienes que involucran al empresario y a quien sería “su mano derecha”.

La hipótesis y las pruebas de los investigadores apuntan a demostrar que Báez, pese a tener todos sus bienes embargados en varias causas judiciales, seguía operando, desde la cárcel de Ezeiza esas propiedades. Mientras tanto, buscan determinar cuál es el vínculo entre Báez y una banda de tráfico de estupefacientes que estaría liderada por la mano derecha del empresario .

Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que Báez quedó incomunicado hoy mientras su celda también era allanada en la cárcel de Ezeiza.

Según datos de la investigación, en una de las causas se investiga concretamente la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, por lo menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, donde se realizarían las entregas del material.

Al frente de esa organización estaría un hombre de extrema confianza de Báez, con antecedentes en otra causa de narcotráfico que llegó a tener contactos en toda la Patagonia.

A su vez, y como desprendimiento de ese caso, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por Báez quien, desde la cárcel, se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito , que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

¿Cómo se conectan las causas? El líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz era, a su vez, uno de los integrantes de la organización que ponía en circulación activos de origen ilícito.

Según trascendió, una prueba clave fueron escuchas judiciales de conversaciones entre el jefe de banda dedicada al narcotráfico y Báez . También entre los hallazgos habría una serie de anotaciones donde el hombre de confianza de Baez dejaba detalles de las operaciones.

Desde su lugar de detención, Báez habría estado vinculado a la actividad ovina en las estancias Alquinta y La Entrerriana. Ambas han sido parte de los allanamientos que sucedieron en las últimas horas en Santa Cruz. Involucran a un estanciero de la provincia, sobre quien pesan causas de abigeato, cuyo domicilio en Río Gallegos era otro de los allanados.

Además de los allanamientos, a cargo de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, también se trabaron embargos y otras medidas cautelares patrimoniales.

También hubo procedimientos en dos inmobiliarias de Río Gallegos : una ya fue allanada en 2016 y otra es conocida por administrar propiedades de Baez.

Los 27 allanamientos que arrancaron este lunes fueron ordenados por el juez federal Claudio Vázquez a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) .

Además de los allanamientos se realizaron múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de dos causas que se relacionan entre sí y donde se investigan la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas, por un lado, al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.

Según la información oficial divulgada desde el Ministerio Público, como resultado de los operativos “se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés”.

Además, se ordenaron una serie de medidas cautelares patrimoniales, así como también el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados , en línea con lo que habían requerido los fiscales Zárate, y la auxiliar fiscal Mariela Palese, coadyuvante y coordinadora del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procelac, a cargo del fiscal general Diego Velasco.

Uno de los allanamientos, a cargo de la Gendarmería, se realizó en una propiedad de El Calafate, ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, donde Báez cumplió con su prisión domiciliaria. Esa vivienda fue allanada varias veces en el marco de otras causas. Tiene cinco habitaciones con vista al Lago Argentino.

Fuente: La Nación