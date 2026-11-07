En 2024 hundieron un barco de 60 metros que transportaba 32 millones de cigarrillos: ahora es un arrecife artificial

Luego de interceptar una embarcación que transportaba millones de cigarrillos de contrabando, el gobierno de Irlanda tomó una curiosa decisión años después: hundirla en la bahía de Killala. Con el paso del tiempo, el barco se transformó en un arrecife artificial .

Se trata del MV Shingle , que fue hundido el 18 de septiembre de 2024 a 29 metros de profundidad y a cuatro kilómetros de la costa. Desde entonces, funciona como el primer arrecife artificial de Irlanda y atrajo a peces y distintos organismos marinos.

Todo comenzó en junio de 2014, cuando las autoridades aduaneras de Irlanda interceptaron al barco cerca del puerto de Drogheda. El MV Shingle había salido de Eslovenia y transportaba 32 millones de cigarrillos ilegales y 4,5 toneladas de tabaco.

En total, el cargamento representaba una evasión fiscal estimada en unos 14 millones de euros . Luego de un proceso judicial, en 2017 el barco quedó en manos del Estado irlandés, que en un primer momento trató de venderlo.

Sin embargo, debido a su deterioro, los planes cambiaron: el barco estaba oxidado, tenía asbesto y necesitaba múltiples reparaciones . Por eso, desguazarlo tampoco resultaba conveniente, ya que implicaba un costo demasiado elevado.

Ante esta situación, permaneció amarrado en el puerto de Dublín , donde generaba gastos cercanos a los 7000 euros mensuales . Luego, fue trasladado a New Ross mientras buscaban dónde enviarlo.

Tras una década, el grupo local Killala Bay Ships 2 Reef propuso convertirlo en un espacio para la vida marina y el buceo. Antes de hundirlo en el mar, se encargaron de retirar el asbesto, los restos de combustible y otros componentes contaminantes presentes en la embarcación.

De esta manera, en septiembre de 2024, el MV Shingle fue remolcado hasta la zona elegida, donde abrieron sus válvulas para permitir el ingreso de agua. La operación duró cerca de una hora y media , hasta que quedó completamente sumergido.

Esta iniciativa requirió gastos superiores a los dos millones de euros , entre amarre, mantenimiento y trabajos de limpieza. Con este hundimiento, se buscó transformar un problema para las autoridades en un atractivo turístico que funcionara como refugio para los peces .

Según mostraron distintas imágenes submarinas de octubre de 2026, el casco ya está siendo colonizado por percebes, esponjas, gusanos marinos y ascidias . Además, los especialistas observaron peces que se acercan a la estructura para buscar alimento y refugio.

Las autoridades locales señalaron que el proyecto contribuye al turismo durante todo el año. De acuerdo con funcionarios del condado de Mayo, la zona recibe cerca de 12 mil visitantes al año .

Fuente: TN