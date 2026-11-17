Preparar un fertilizante casero puede resultar más sencillo de lo que parece. Al menos así se observa en el consejo que dio un experto en sus redes sociales, donde comparte una fórmula que ofrece resultados sin usar más ingredientes que los que pueden aparecer en forma natural en una huerta o en un jardín.

“Es súper concentrado en nitrógeno, fósforo y potasio ”, explicaron en la cuenta de Instagram @productorinteligente, donde además se expuso que este producto casero es potente y tiene todos los componentes necesarios para el correcto desarrollo de las plantas, razón por la que lo recomiendan los jardineros .

El primer paso para prepararlo es tomar diferentes malezas que ya estén crecidas en el jardín y retirarlas con cuidado para no dañar sus raíces. Se colocan en un balde grande y se llena con agua. Se lo deja reposar entre dos y cuatro semanas.

El tiempo de reposo puede variar dependiendo la estación del año, siendo más rápido durante etapas de calor y más lento en el frío. Uno de los puntos que marca que el fertilizante ya está listo para utilizar es el olor fuerte .

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Pasado el tiempo, ya se tiene un té de malezas bien concentrado que funciona a la perfección como fertilizante, para traspasar a las plantas el nitrógeno, fósforo y potasio. Algo a tener en cuenta es que para utilizarlo hay que diluirlo en agua , con una proporción de una parte del té con diez de agua.

La avena , además de ser un cereal nutritivo que se utiliza en diferentes dietas, tiene una composición que puede ser vital para las plantas. Sus propiedades incluyen calcio, potasio, hierro y fósforo.

La fórmula para prepararlo es aplicar en un bidón 50 gramos de avena por cada litro de agua que se vaya a utilizar. Se debe dejar reposar unas horas para que empiece a descomponerse y así se transforme en materia orgánica. Los nutrientes de este fertilizante permitirán fortalecer las raíces y estimular la floración.

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Lo ideal es aplicar este líquido cada 15 o 20 días para que el efecto se vea en el desarrollo a largo plazo. También es importante saber que es un fertilizante versátil porque se puede usar tanto en plantas de interior como en jardines abiertos y más expuestos.

Los trucos caseros para las plantas son cada vez más comunes en el hogar porque no solo permiten ahorrar dinero al no comprar productos del mercado, sino que también se aprovechan ciertos elementos que se suelen desechar, como en este caso, las cáscaras de cebolla .

En el tutorial compartido por Hugo Correa a través de su canal de YouTube, explica el paso a paso para utilizar las cáscaras, que contienen nutrientes claves como flavonoides, fenoles, taninos, fósforo, nitrógeno y potasio.

Se deben colocar en un frasco varias cáscaras de cebolla con un litro de agua y se deja reposar por al menos 24 horas . Luego se filtra el líquido, para que no queden residuos orgánicos (ya que pueden generar mal olor), hacia una regadera para aplicarlo sobre las plantas que absorben sus nutrientes directo desde la raíz, que tendrán múltiples beneficios.

Fuente: TN