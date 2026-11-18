Durante este fin de semana largo, algunas estaciones del Tren Sarmiento se verán nuevamente afectadas por una reducción del servicio . Desde el sábado a las 14 y hasta el lunes 23 de noviembre por la noche, las formaciones circularán únicamente entre las estaciones Castelar y Once , sin llegar hasta la terminal de Moreno.

La medida corresponde, explicaron desde el Gobierno, a la realización de obras “indispensables” para la seguridad operacional, entre ellas, trabajos de señalamiento en las vías. La limitación del servicio afectará a las estaciones de Moreno , Paso del Rey , Merlo , San Antonio de Padua e Ituzaingó , adonde no llegarán los trenes hasta el primer recorrido del martes.

En esta nueva etapa de obras, se llevará a cabo una renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. Según anticiparon, será la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.

“Esta obra se viene ejecutando en diferentes etapas durante las cuales se produjo el zanjeo para la sustitución de los cables , el recambio de los mismos y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno”, expresaron las autoridades en un comunicado oficial. A partir del primer recorrido del martes 24, el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales.

A fines de junio, Trenes Argentinos ya había realizado una interrupción total del ramal Once-Moreno durante cuatro días en el marco de las mejoras implementadas por la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional en junio de 2024 mediante el DNU 525/2024 . La Emergencia abarca todas las actividades vinculadas con la administración y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y con la operación de los servicios ferroviarios de la Red Ferroviaria Nacional.

En esa oportunidad, realizaron un recambio de los aparatos de vías en Caballito; acondicionamiento de señales en Liniers; modernización de las mesas de mando de las cabinas y los cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno; reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey; puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía; y la adecuación de las instalaciones, los andenes y la actualización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

Algunas líneas de colectivos pueden sustituir el tramo entre la cabecera de la estación de Moreno y Castelar:

Fuente: La Nación