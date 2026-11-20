El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , luego de que la iniciativa regresara a la Cámara alta con las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas, la decisión de mantener vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.

Con 42 votos a favor y 26 en contra , el oficialismo consiguió la sanción definitiva de una iniciativa que atravesó una serie de vaivenes y modificaciones durante su paso por ambas cámaras.

El primer traspié legislativo se produjo a principios de agosto durante su tratamiento inicial en el Senado, cuando el bloque que conduce Patricia Bullrich debió retirar del proyecto los artículos vinculados con la extranjerización de tierras y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de apoyos suficientes.

Por entonces, el debate estuvo atravesado por una fuerte discusión sobre la soberanía nacional, que había cobrado impulso tras el episodio de la bandera de Malvinas protagonizado por la selección argentina durante el Mundial de fútbol. La controversia reavivó el sentimiento nacionalista y el reclamo las islas, lo que terminó por complicar los planes del oficialismo para avanzar con la reforma.

A este escenario se sumó luego un polémico fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogaba la Ley de Tierras y se eliminaban las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Sin embargo, el máximo tribunal volvió sobre sus pasos y dictó una medida cautelar interina que revirtió los efectos que se propia resolución.

De todas formas, el oficialismo decidió dar un giro en su estrategia para evitar una embestida opositora que amenazaba con rechazar el DNU 70/2023 en el Congreso . Así, durante el tratamiento en comisiones de Diputados, incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo destinado a garantizar la continuidad de la Ley de Tierras.

En concreto, se agregaron dos artículos al texto que ya contaba con la aprobación del Senado. El 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.

Con estos cambios, la iniciativa regresó este jueves al Senado, donde finalmente obtuvo este jueves su sanción definitiva .

En lo que refiere a la ley, establece mayores exigencias para avanzar con las expropiaciones , entre ellas una declaración específica de utilidad pública y el pago de una indemnización previa, calculada sobre el valor objetivo de mercado y que incluya el lucro cesante.

También podrán incluirse las ganancias dejadas de percibir, con un límite general del 30% del daño emergente, salvo que se acredite un perjuicio mayor. El monto se actualizará por inflación y se aplicarán intereses en caso de demora en el pago.

Incluye la creación del Registro de la Propiedad Inmueble y un mecanismo de “desalojos exprés”, aunque se contempla un plazo de protección de diez días para las personas en situación de vulnerabilidad .

El régimen comprenderá inmuebles edificados urbanos, o aquellos que la autoridad local defina como tales, destinados principalmente a vivienda única y permanente y que cumplan las condiciones reglamentarias. En iguales condiciones, podrán acceder los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan.

Tal como precisó LA NACION, en el caso de viviendas alquiladas , antes de avanzar con una demanda por falta de pago el propietario está obligado a intimar al inquilino, otorgándole al menos diez días corridos para cancelar la deuda.

Fuente: La Nación