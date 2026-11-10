El Polo Tecnológico brindará un taller gratuito de computación desde cero

MADARIAGA

Con el objetivo de achicar la brecha digital y brindar herramientas útiles para la vida cotidiana, el Polo Tecnológico lanzó una nueva capacitación gratuita bajo el lema “Computación básica: primeros pasos con la computadora”.

El taller está diseñado específicamente para quienes se acercan por primera vez a la tecnología. A través de explicaciones sencillas y prácticas, los asistentes podrán perder el “miedo” a la computadora y aprender a utilizarla con total autonomía y seguridad.

La inscripción se encuentra abierta de manera presencial en el Polo (Bolivia y Cuba). Está dirigido a mayores de 18 años y no requiere conocimientos previos.

La cursada inicia el próximo viernes, 13 de noviembre y tendrá una duración total de 4 clases (viernes de 16 a 17.30 horas)

Los cupos son limitados, si te interesa, acércate al Polo Tecnológico y anótate.