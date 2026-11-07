El papa León XIV se dirige a Casavalle, uno de los barrios más humildes de Montevideo

León XIV salió de la Nunciatura Apostólica de Montevideo rumbo a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe , en el barrio Casavalle, donde tiene previsto reunirse con los vecinos a las 17.

Durante su visita, el Pontífice también tiene previsto bendecir 12 viviendas del proyecto Familias de Guadalupe.

Después de celebrar una misa multitudinaria en Paysandú, el papa León XIV continuará este sábado su agenda en Montevideo con una visita al barrio Casavalle .

A las 17 está previsto que el Pontífice se reúna con integrantes de la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe , ubicada en una zona que enfrenta problemas sociales vinculados con la violencia y el narcotráfico.

La visita busca poner el foco en el acompañamiento de la Iglesia a las familias y a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad .

Más tarde, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay y cerrará la jornada con una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Durante el viaje desde Roma hacia Montevideo, el papa León XIV protagonizó un momento particular a bordo del avión de ITA Airways: ingresó a la cabina de mando para saludar a los pilotos y conocer de cerca su trabajo .

Las imágenes, difundidas por la propia aerolínea y por el sitio oficial del Vaticano, muestran al Pontífice conversando con la tripulación y observando los instrumentos de navegación mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

El episodio ocurrió el viernes, durante el traslado que marcó el inicio de su gira por Sudamérica, que continuará este domingo en la Argentina.

En el segundo día de su visita a Uruguay, el papa León XIV compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que alentó a los fieles a continuar con la evangelización y acompañar a quienes más lo necesitan.

“Os animo a llevar adelante con entusiasmo la misión de evangelización. Sed puentes para que muchos puedan encontrarse con Jesús ”, expresó el Pontífice en la publicación difundida este sábado.

Además, pidió construir comunidades solidarias , capaces de compartir proyectos y esperanzas, especialmente con las personas que atraviesan mayores dificultades.

“Sed una comunidad fraterna que se reúne y comparte la vida, los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los que más lo necesitan ”, sostuvo.

El mensaje también incluyó una invitación a fortalecer la oración y mantener un vínculo cercano con la fe. “¡Cristo cuenta con vosotros! ¡Cristo cuenta con todos vosotros!”, concluyó León XIV.

Después de celebrar su primera misa en Uruguay ante una multitud en el Parque París Londres , el Pontífice regresó a la nunciatura en Montevideo.

Por la tarde, tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle , a las 17, y otro con representantes del mundo de la educación, a las 18.

La jornada concluirá con la vigilia de Montevideo, prevista para las 19.

El papa León XIV instó a unas 40.000 personas en Uruguay el sábado a construir puentes de fraternidad y fe, al utilizar su primera misa en Sudamérica para dedicar una oda al querido mate de la región y elevar el perfil de la Iglesia católica en su país más secular.

La multitud estalló en el cántico del estadio de “¡Olé, olé, olé, olé, papa, papa!” cuando el avión de León aterrizó en Paysandú, en el oeste de Uruguay. Allí, miles de fieles tocaron bocinas y agitaron pañuelos amarillos cuando llegó en su papamóvil de costados abiertos al lugar de la misa en el Parque París Londres , un extenso espacio verde en el extremo sur de Paysandú.

El Pontífice encabeza la celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, donde miles de fieles se congregaron para participar de uno de los momentos centrales de su visita al país.

El Pontífice avanza en el papamóvil rumbo al Parque París Londres, donde encabezará su primera misa en Uruguay, mientras saluda a las personas que se acercaron para verlo y darle la bienvenida.

El Pontífice aterrizó en el aeropuerto de Paysandú , donde bajó del avión junto a su comitiva y saludó a las autoridades que lo recibieron. Luego, emprendió el traslado hacia el Parque París Londres, donde encabezará la celebración religiosa.

Una familia de Viale, Entre Ríos , recorrió los kilómetros que la separaban de la ciudad uruguaya para participar de la misa de León XIV .

Un matrimonio y su hija contaron cómo vivieron la experiencia , que para una de ellas tuvo un significado especial: a sus 17 años, era la primera vez que veía a un Papa en persona .

El papa León XIV ya viaja a Paysandú , donde encabezará su primera misa en Uruguay. El avión que traslada al Pontífice partió de Montevideo a las 8.25 y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de esa ciudad a las 9.10.

La celebración religiosa comenzará a las 10 en el Parque París Londres , donde el Santo Padre pronunciará la homilía. Al finalizar, regresará en avión a Montevideo, con llegada prevista para las 13.30.

Por la tarde, León XIV continuará con su agenda en la capital uruguaya: a las 17 tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe; a las 18 se reunirá con representantes del mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y, a las 19, participará de la vigilia de Montevideo.

El Parque París Londres de Paysandú ultima los detalles para recibir este sábado al papa León XIV y a miles de fieles que asistirán a la primera misa del Sumo Pontífice en Uruguay.

Según informó Canal 9 Litoral , el predio cuenta con un escenario principal y varias pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores para que el público pueda seguir la celebración. También se instalaron 200 baños químicos, puestos sanitarios, carpas para la Policía y los voluntarios , además de espacios de acreditación para la prensa internacional. Frente al escenario ya están dispuestas las sillas destinadas a las autoridades y los invitados especiales .

Otro de los detalles del operativo es la presencia de vehículos eléctricos que se utilizarán para los traslados dentro del parque . El lugar también tiene un acceso conectado directamente con el aeropuerto de Paysandú, por donde ingresará la comitiva papal antes de la misa prevista para las 10 .

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi , valoró este viernes la llegada del papa León XIV y el inicio de su primera visita oficial a América del Sur. Tras reunirse con el pontífice, el mandatario brindó una rueda de prensa en la que definió el viaje como “una señal de cariño para el Uruguay en su conjunto” .

Orsi destacó la importancia de que Uruguay sea la puerta de entrada del Papa a la región y sostuvo que su mensaje tiene una especial relevancia en el contexto internacional actual. “En los tiempos que corren, la humanidad como está , el mensaje del Papa tiene una contundencia que tenemos que aprovechar ”, afirmó.

Durante la conferencia, también se refirió a los temas que conversaron durante el encuentro, entre ellos la guerra, la situación de Europa, el medioambiente y los desafíos que plantea la inteligencia artificial . Además, valoró que León XIV abordara en su discurso cuestiones como la infancia, la vejez, los cuidados y la economía, más allá de las creencias religiosas .

El papa León XIV llegará este domingo a la Argentina en el marco de su gira por Sudamérica. Quienes tengan previsto asistir a las distintas actividades del Sumo Pontífice ya pueden consultar el pronóstico extendido para conocer cómo estará el tiempo durante los próximos días.

Durante gran parte de su estadía en Buenos Aires no se esperan lluvias . Las temperaturas aumentarán de manera progresiva: desde una máxima de 22 grados el domingo a 28 grados previstos para el miércoles.

El papa León XIV finalizó este viernes su primera jornada en Uruguay y se trasladó a descansar después de participar de la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Este sábado 7 de noviembre tendrá una agenda intensa, que comenzará con una misa multitudinaria a las 10 en el Parque París Londres de Paysandú , donde se espera la llegada de miles de fieles uruguayos y argentinos que cruzarán la frontera para verlo.

Por la tarde, el Pontífice regresará a Montevideo y visitará el barrio Casavalle , donde mantendrá un encuentro con integrantes de una comunidad vulnerable. Luego participará de una actividad con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay .

La jornada concluirá a las 19 con una vigilia de oración en el Estadio Centenario , donde León XIV pronunciará un nuevo discurso ante los fieles.

El domingo continuará su gira con una misa en Florida y, por la tarde, viajará hacia Buenos Aires para comenzar su visita a la Argentina .

El papa León XIV finalizó este viernes su primera jornada de actividades oficiales en Uruguay y se retiró de la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde participó de la celebración de las Vísperas junto a representantes de la Iglesia local.

El Pontífice se dirige a la Nunciatura Apostólica , donde pasará la noche, después de una intensa agenda que incluyó la bienvenida del presidente Yamandú Orsi , su primer discurso en la Plaza Independencia y la entrega de las llaves de la ciudad.

Este sábado continuará su gira con una de las actividades más esperadas: la misa multitudinaria en Paysandú , prevista para las 10, a la que asistirán miles de fieles.

El papa León XIV participa de la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo , junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas uruguayos.

La ceremonia forma parte de las últimas actividades de su primera jornada en Uruguay , después de recibir las llaves de la ciudad en el Cabildo.

Al finalizar el encuentro, el Pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica , donde pasará la noche antes de continuar este sábado con su agenda en Paysandú.

Fuente: TN