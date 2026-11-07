La flor que puede crecer sin tierra: cómo cultivarla y decorar la casa de una manera diferente

No todas las plantas necesitan tierra para crecer. Algunas especies pueden desarrollarse directamente en agua y convertirse en una alternativa original para decorar interiores, balcones o rincones pequeños del hogar. Este método permite aprovechar recipientes de vidrio y sumar un detalle natural sin ocupar demasiado espacio.

Entre las opciones más llamativas está el jacinto de agua dulce (Hyacinthus orientalis) , una planta bulbosa que se destaca por sus flores agrupadas en tonos que van del blanco y el rosa al violeta y el azul. A diferencia de otras especies, el jacinto puede formar raíces en agua y ofrecer una floración vistosa, ideal para quienes buscan incorporar flores naturales a sus ambientes.

Para lograr que el jacinto crezca sin tierra, se utiliza la técnica de forzado de bulbos , que estimula su desarrollo en un recipiente con agua.

Los jacintos también se destacan por su perfume y por sus flores agrupadas, que pueden ser blancas, rosas, violetas o azules .

Fuente: TN