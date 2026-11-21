La humanidad podría estar más cerca de descubrir evidencias de vida extraterrestre de lo que imaginamos. Las muestras que el rover Perseverance recolectó en Marte en los últimos años podrían contener indicios de organismos que existieron hace millones de años.

Para el ingeniero argentino Miguel San Martín , una de las figuras más reconocidas de la exploración robótica del planeta rojo, existe incluso la posibilidad de que las pruebas que buscamos ya estén esperando a ser descubiertas.

San Martín, que lideró algunas de las misiones más importantes de la NASA a Marte , y actualmente es jefe de Ingeniería para el Guiado, Navegación y Control de naves espaciales del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL), participó esta semana del panel Del ITBA al Espacio , organizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en el Parque de la Innovación. Luego del evento, habló con TN Tecno sobre los próximos desafíos de la exploración espacial, las dificultades que todavía impiden enviar seres humanos al planeta rojo y el crecimiento de las empresas privadas que buscan desarrollar nuevas tecnologías para viajar más allá de la Tierra.

Uno de los grandes objetivos de la exploración espacial es determinar si alguna vez existió vida fuera de la Tierra. Marte ocupa un lugar privilegiado en esa búsqueda y buena parte de los esfuerzos científicos actuales están orientados a estudiar su superficie, analizar su historia geológica y buscar señales que permitan reconstruir las condiciones que tuvo en el pasado.

El rover Perseverance , que explora el planeta rojo, recolectó fragmentos de rocas y otros materiales que podrían aportar información decisiva. San Martín considera que esos materiales representan una oportunidad extraordinaria para investigar la posible existencia de vida antigua.

“El Perseverance tomó muestras de Marte que los científicos dicen que si las hubieran tomado acá en Tierra, te dirían que son indicios de vida pasada. Simplemente por el hecho de que es Marte no pueden hacer ese juicio”, expresó San Martín. La distinción es fundamental: encontrar características compatibles con procesos biológicos no equivale a demostrar que existieron organismos en Marte. Para establecer el origen de esas señales se necesitan análisis que permitan evaluar otras explicaciones posibles. “ Hay que traerlas aquí para luego analizar. Así que es posible que la evidencia de vida ya la tengamos. Y esté ahí nomás, esté lista para que la descubramos en las muestras de Perseverance que descansan en la superficie de Marte”, aseguró a TN Tecno.

Esa búsqueda tampoco se limita al sistema solar. San Martín destacó que los avances tecnológicos están ampliando las posibilidades de estudiar planetas que orbitan otras estrellas e investigar las características de sus atmósferas. “Tenemos forma de buscar vida microbiológica , que no es un fenómeno puramente terrestre. Ahora, vida más evolucionada, es otra cosa. Vamos mejorando nuestra forma de detectar cosas y los telescopios, y cómo explorar diferentes sistemas solares. Eso es algo que está mejorando muchísimo. Hace poco no habíamos detectado planetas en otros sistemas solares, y ahora los detectan por miles”, agregó.

La exploración espacial atraviesa una transformación inédita , impulsada por la incorporación de empresas privadas que desarrollan cohetes, vehículos y nuevas tecnologías para realizar misiones fuera de la Tierra. Este sector, conocido como New Space , amplió la participación de compañías comerciales en una actividad que durante décadas estuvo dominada por las grandes agencias espaciales.

“Me sorprende cómo está creciendo la actividad espacial y el hecho de que haya tantas compañías que se están formando y que están aprendiendo tan rápido algo que a nosotros en NASA nos llevó mucho tiempo . Van a una velocidad vertiginosa, y están haciendo cosas muy complejas también”, sostuvo San Martín.

El desarrollo de estas tecnologías también plantea nuevas posibilidades para las misiones a otros cuerpos del sistema solar . La Luna aparece como uno de los principales destinos de los proyectos comerciales, mientras que Marte representa un desafío mayor por una multiplicidad de razones.

La posibilidad de enviar astronautas a Marte todavía parece lejana . La humanidad todavía no logró resolver la mayoría de las cuestiones que implican una empresa de tal envergadura. El problema va mucho más allá de desarrollar y construir una nave capaz de completar el viaje: también hay que garantizar la supervivencia de sus ocupantes durante una misión prolongada y disponer de los recursos necesarios para regresar.

San Martín identificó varios de esos desafíos: “Está el tema biológico . El de la exposición a la radiación y a la ingravidez . Y la distancia y el tiempo para llegar. Un viaje a Marte no es corto como a la Luna. Son meses de vuelo. Y además también está el problema de traer a los astronautas de vuelta a la Tierra y con qué combustible hacerlo . Porque una cosa es volver de la Luna , pero otra muy diferente es despegar de Marte con su campo gravitatorio: necesitas un cohete bastante grande, una cantidad enorme de combustible...”, explicó.

Como posible solución, San Martín destacó la idea de aprovechar los recursos disponibles en el propio planeta para producir el combustible necesario para el viaje de regreso. Sin embargo, esa tecnología introduce nuevas exigencias en una misión que ya presenta enormes dificultades logísticas: “Pero la logística es realmente compleja. No es fácil”, añadió.

Michel Mayor, premio Nobel de Física, declaró hace poco que la idea de colonizar Marte es una locura y forma más parte de un relato de ciencia ficción que de la realidad. Al respecto, San Martín es un poco escéptico sobre la idea de viajar al planeta rojo en el corto plazo: “En tres años, es imposible. ¿Diez? Tal vez. El New Space está creciendo a un nivel que en poco tiempo podrá volver a poner personas en la Luna. Pero primero eso, la Luna ”, concluyó.

Fuente: TN