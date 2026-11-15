El Gobierno acelera el debate para suspender las PASO sin saber si tiene los votos asegurados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó la jugada de la Casa Rosada: insistir con la suspensión de las PASO, pese a no tener asegurados los votos de sus aliados y los bloques provinciales. Para sorpresa de propios y ajenos, el oficialismo convocó para este martes a una reunión de comisión en la que buscará dictaminar una ambiciosa reforma electoral que, según los borradores a los que accedió LA NACION , suma la posibilidad de incorporar listas de acople, uno de los reclamos de los gobernadores aliados.

Esta vez la negociación no pasa por el Congreso, sino que se maneja de “arriba para abajo”, según repiten varios legisladores acostumbrados al poroteo, marginados de las conversaciones entre el Gobierno, encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios provinciales. Aunque desde la Casa Rosada insisten en que cuentan con los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa, la percepción en el Senado es bien distinta.

Ni siquiera los legisladores libertarios comparten el optimismo del Poder Ejecutivo. Según pudo constatar LA NACION, el oficialismo tiene hasta el momento 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa. Pero antes deberá superar un obstáculo más inmediato: conseguir el dictamen de comisión, el martes que viene.

Legisladores de distintos bloques anticipan un debate “difícil” en Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto . Podrían abrirse allí nuevos frentes y quedar frustrada la intención de Balcarce 50 de avanzar con el proyecto para tratarlo en el recinto el próximo 26 de noviembre.

Es que, aunque la composición de la comisión favorece a los libertarios, necesitan reunir diez firmas y, para alcanzar ese número, dependen del respaldo de cuatro representantes del radicalismo y los bloques provinciales. Parte de la resistencia se explica porque hasta este fin de semana la mayoría de los senadores desconocía el contenido del borrador que el Gobierno pretende dictaminar.

El texto retoma los puntos de la iniciativa original, entre ellos los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, pero reemplaza la eliminación de las PASO por su suspensión y agrega la posibilidad de habilitar listas colectoras.

Sobre lo que puede suceder el martes, las lecturas son variadas. Hay quienes creen que el Gobierno logrará reunir las firmas necesarias, aunque con algunas disidencias que podrían derivar en cambios durante un eventual debate en el Senado. Los más escépticos, en cambio, anticipan una discusión más extensa, con legisladores clave que podrían resistirse a acompañar el dictamen mientras buscan negociar con el Ejecutivo.

Entre las firmas que el Gobierno busca asegurarse figuran las de los tres radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Flavio Fama (Catamarca). Se descuenta que los dos primeros acompañarán a LLA, luego de que sus respectivos gobernadores alcanzaran acuerdos con Santilli.

En el caso del gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, una de las condiciones sería la inclusión de dos senadores de su espacio en las listas. Para el mendocinoi Alfredo Cornejo, en cambio, la concesión sería bastante más generosa, ya que implicaría dejar fuera de la competencia por una candidatura oficialista al actual diputado Luis Petri.

Distinta es la situación del catamarqueño Fama, que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda, en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

Entre los provinciales, la cordobesa Alejandra Vigo mantiene sus cartas bajo reserva hasta último momento, aunque desde su entorno recuerdan que siempre se mostró a favor de suspender las primarias.

Con la necesidad de sumar otros dos apoyos para alcanzar las diez firmas, cobran especial relevancia las posiciones de algunos legisladores provinciales. Uno de ellos es Carlos “Camau” Espínola, que mantiene bajo reserva su postura y podría definirla a último momento. Está en duda el acompañamiento de Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, cuya decisión estará sujeta a las conversaciones entre los gobernadores del norte, que se reunirán este lunes, y otros referentes del PJ, entre ellos Sergio Massa , con quien mantiene diálogo.

En tanto, es de prever que la tucumana Beatriz Ávila, del espacio Independencia, siga las directivas de Osvaldo Jaldo, quien hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada, pero ya manifestó su rechazo a la eliminación de las PASO.

Frente a este escenario, prima la confusión entre algunos legisladores sobre las verdaderas intenciones del ala política que responde a Karina Milei y los Menem. “El proyecto estaba dormido y lo reactivaron. Es una forma de marcarle la cancha a Patricia”, repitieron en los pasillos del Senado, en alusión a la interna que mantiene la jefa del bloque libertario con un sector de la Casa Rosada.

Sin embargo, incluso en el escenario más optimista para el oficialismo, en el que lograra sortear sin contratiempos la reunión del martes, para muchos el verdadero desafío estará en reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto.

En esa instancia, el bloque de la UCR, encabezado por Vischi, tendrá un papel determinante, dado que cuenta con diez senadores. Según pudo saber LA NACION , el Ejecutivo ya alcanzó acuerdos no solo con Valdés y Cornejo, sino también con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral, y Leandro Zdero (Chaco), otro de los mandatarios dialoguistas.

De esta manera, el radicalismo aportaría al menos siete votos a los 21 de LLA: Eduardo Galaretto (Santa Fe) y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela (Corrientes), Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).

Dentro del bloque también hay quienes se muestran incómodos con el tire y afloje entre las provincias y la Nación. “Me tengo que tragar el sapo”, admite, en una suerte de sincericidio, un senador del partido centenario que asegura estar éticamente en contra de suspender lo que considera “una herramienta de la democracia”. Aun así, descuenta que seguirá las directivas de su gobernador.

Más incierto es el panorama de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). Ninguno se referencia a un gobernador y, aunque los tres dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, esa autonomía eleva su poder.

En las filas libertarias también dan por confirmado el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, con terminales directas con el gobernador Claudio Vidal . A ellos se suma la neuquina Julieta Corroza, con lo que el oficialismo reuniría, por ahora, 31 votos.

Un capítulo aparte merece la definición del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara , que defiende las bondades de las PASO. Desde el espacio, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), aclararon a LA NACION que todavía no tienen una postura tomada, ante los cambios previstos en la iniciativa y sin ocultar su malestar por la falta de circulación del borrador. “Si presentan eso, se abre una discusión de cero, más allá de que tengan los números”, advirtieron.

Por su parte, desde Convicción Federal, el bloque que responde a los gobernadores del norte, señalaron que cualquier definición llegará después de la reunión que mantendrán este lunes Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Después, se encargarán de bajar sus directrices a Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.

La salteña Flavia Royón , que integra un monobloque, también aguardará la decisión de Sáenz, aunque desde su entorno anticipan que está “más cerca de un no que de un sí”.

Mientras tanto, no faltan los libertarios que, a contramano de la seguridad que exhibe el ala karinista, ven cierta improvisación en la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con su propio presidente, Agustín Coto , al margen del asunto, al igual que Patricia Bullrich. “Si sale, sale, y veo hasta dónde llego”, resumen sobre la estrategia del Gobierno. “Impulsarlo directamente en extraordinarias no era lo más prudente”, deslizan.

Sobre los cambios de última hora, también asumen reparos. Después de todo, dentro de las propias filas, Bullrich siempre se mostró en contra de las listas colectoras. Resta saber si la incorporación de este sistema de adhesiones abrirá un nuevo frente de conflicto o dará lugar a otro desmarque de la exministra.

Fuente: La Nación