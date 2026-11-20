El plan “calesita” se derrumbó de repente. En apenas dos semanas, la Corte Suprema desactivó todas las maniobras que desplegaron los abogados de la AFA para concentrar las causas en un juez amigable. Y, de paso, que nada avance. Hace dos semanas, el máximo tribunal ratificó que la jueza Paula Petazzi debe investigar la supuesta defraudación. Y ayer determinó que la causa por la mansión de Pilar, donde Pablo Toviggino sigue organizando fiestas y reuniones, debe volver a Comodoro Py , el lugar en el que empezó todo.

Es una dura derrota para los jerarcas de la AFA. La causa que investiga la mansión en realidad se transformó en una megacausa . Absorbió el expediente que tramitó en Lomas de Zamora y otra causa que llegó desde Santiago del Estero.

En la primera, el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona habían reunido pruebas valiosas con los allanamientos a las oficinas de la AFA y a la casa de Javier Faroni , el empresario al que le dieron la responsabilidad de administrador los fondos en el exterior desde 2021. El impulso de esa investigación duró poco. Cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay , reclamó la causa, no plantearon ninguna objeción.

La causa de Santiago del Estero tuvo otro derrotero. El fiscal Pedro Simón avanzó en silencio y llegó a pedir la detención e inhibición de bienes de Tapia y Toviggino por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. Nada de eso ocurrió. El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de esa provincia, Sebastián Argibay , cercano al zamorismo, desestimó la denuncia en cinco minutos . Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar ese fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz , desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia, algo poco habitual, y allanó el camino para que la causa termine en Campana.

La maniobra, en realidad, comenzó a gestarse el 29 de diciembre del año pasado, apenas unas horas después de que LA NACION reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter , con sede en Miami. El 30, último día hábil del año, el juez federal de Campana, a instancias de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte , supuestos testaferro de Toviggino, pidió correr al juez Marcelo Aguinsky , que tomó la posta de Daniel Rafecas .

El objetivo de semejante apuro era que la instancia de revisión fuera la Cámara Federal de San Martín. No se equivocaron. En plena feria judicial, el camarista Alberto Lugones, le entregó el expediente a González Charvay.

El derrotero va a cumplir un año en pocos días. En estos doce meses, nadie citó a declarar a Pantano ni a su madre. Mucho menos a los argentinos que permitieron crear sociedades en Miami para desviar el dinero desde TourProdEnter. LA NACION detectó al menos diez sociedades con el mismo modus operandi. De esa manera, se desviaron al menos US$ 57 millones.

Parte de la prueba estaba en las oficinas de la AFA. Y se ocultó durante meses. LA NACION reveló hace dos semanas que las órdenes de pago salían desde la AFA y eran enviadas a Miami . El que firmaba esa órdenes era Gerardo León , un exdirector ejecutivo. Ante la consulta de este diario, allegados a León afirmaron que le falsificaron la firma. León no pisa las oficinas de la AFA desde la pandemia. Pero nunca dejó de cobrar. ¿Se la falsificaron o miró para un costado?

A esta altura, quedan pocas dudas que la mansión de Pilar pertenece a Pablo Toviggino. LA NACION reveló imágenes sacadas en las horas previas a los allanamientos. Había desde un cuadro con un dibujo del tesorero (con remera negra) y su padre, fallecido en 2020, botellas a su nombre, fotos familiares, y hasta un bombo personalizado.

Varios de los empleados que presenciaban las fiestas con jueces y fiscales como invitados fueron echados. Y nunca fueron citados a declarar.

El juez de Campana, en cambio, fue muy expeditivo para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon , exmano derecha de Pablo Toviggino. De ese teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares. También se encargó a sobreseer a familiares del tesorero.

La despedida de Lionel Messi de la Selección dejó a los dirigentes de la AFA más indefensos. La interna entre Tapia y Toviggino que se venía gestando hace tiempo se expuso como nunca. La foto mostrando a Beacon como un trofeo, el mismo que amenazaba con revelar todas las pruebas, no alcanzó. En dos semanas, la Corte Suprema puso las cosas en su lugar.

De repente, la jueza Petazzi se sintió empoderada y ordenó un exhorto a Estados Unidos para pedir datos de las empresas, pero también de los jerarcas de la AFA. Y la causa de la mansión vuelve a Rafecas. ¿El Gobierno sabía lo que se venía y activó su pliego para la Cámara de Casación ordinaria? En Comodoro Py nadie cree en las casualidades. Rafecas había tomado la decisión hace más de un año, mucho antes que asumiera Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.

El pliego recién tomó estado parlamentario. En pocos días, Rafecas puede hacer más que en todo un año. “No había peor que Charvay. Pero la guerra no está ganada”, advierte un abogado que batalló desde el minuto cero.

Fuente: La Nación