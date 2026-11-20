El drama del hombre más alto de Argentina: Necesita una medicación de $8 millones cada 28 días

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Sergio Daniel Gómez tiene 40 años y es conocido como uno de los hombres más altos de Argentina. Padece un tumor hipofisario que provoca gigantismo y necesita una inyección cada 28 días, cuyo costo oscila entre los $7 millones y $8 millones. No puede afrontar el tratamiento con sus propios ingresos y espera que el Ministerio de Salud de la Nación garantice el acceso a la medicación.

“Sin la inyección no voy a durar mucho”, advierte Sergio, quien actualmente vive en una habitación alquilada en Buenos Aires y cobra una pensión que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Con 2,28 metros de altura, nació en Candelaria, Misiones, y desde pequeño su estatura llamó la atención. Sin embargo, detrás de esa característica hay una enfermedad compleja: un macroadenoma hipofisario que altera la producción hormonal, afecta su visión y provoca gigantismo.

Los primeros episodios de desvanecimientos y convulsiones comenzaron en 2017. En mayo de 2026 volvió a ser internado en el Hospital Argerich, donde los estudios confirmaron la gravedad de su cuadro. Los médicos indicaron tratamiento con octreotide LAR, una medicación inyectable que debe recibir cada 28 días, además de controles y seguimiento especializado.

Sergio asegura que desde el Ministerio de Salud le informaron que la autorización podría demorar entre tres y cuatro meses, pero necesita comenzar el tratamiento cuanto antes.

Su situación económica es muy difícil. Recibe una pensión no contributiva de aproximadamente $370.000 mensuales, mientras que el alquiler de su habitación cuesta $550.000. También debe afrontar gastos de alimentación, transporte y otros medicamentos.

Su historia llegó a Buenos Aires desde Misiones, donde vecinos y personas solidarias organizaron una campaña para ayudarlo después de que atravesara una situación de calle. Actualmente cuenta con el acompañamiento de Analía Colazo, presidenta de la Fundación Ferrocarriles Nordeste Argentinos.

Además de conseguir la medicación, Sergio sueña con encontrar una vivienda más amplia para poder recibir a su padre, que permanece en Misiones.

Mientras espera una respuesta oficial, reclama que el Estado garantice la continuidad de un tratamiento que no puede depender de colectas ni de reunir millones de pesos todos los meses.

Cómo colaborar: Banco Provincia de Buenos Aires. Titular: Sergio Daniel Gómez. Cuenta: 0140004503400450149996. Alias: Chiquito.2140.