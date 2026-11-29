Desde mucho antes de convertirse en papa, Jorge Mario Bergoglio recurría a la figura del poliedro para comprender mejor las distintas facetas de la realidad. Lo dejó plasmado en la exhortación apostólica Evangelii gaudium (“ La alegría del Evangelio”, 2013), pero ya como sacerdote jesuita y como arzobispo de Buenos Aires explicaba que ese modelo geométrico podía reflejar las diversas riquezas que conviven en una sociedad.

Esa mirada multidimensional es la que el cardenal Víctor Manuel Fernández , prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, desarrolla en El diario íntimo del papa Francisco, un libro en el que revela la dimensión más personal y espiritual del pontífice argentino , con sus miedos y alegrías, pero también con sus preocupaciones, experiencias místicas y crisis que sobrellevaba. Revelaciones que hablan, además, del temor a la muerte y de “visiones del demonio”, cuya imagen se le presentó tres veces, según una reflexión que dejó escrita en enero de 2021.

En un compendio inédito de anotaciones, subrayados y expresiones personales, la obra –cuya edición en español será publicada en diciembre por Penguin Random House en la Argentina– trata de aproximarse también a las razones por las que el papa elegido en marzo de 2013 nunca regresó a su patria natal.

“Tucho” Fernández, el teólogo argentino que más lejos ha llegado en su especialidad en el Vaticano y que acompañó en el último cuarto de siglo al argentino más encumbrado en la historia de la Iglesia, rescata en una cuidadosa selección los testimonios más íntimos que Francisco conservó para sí en una agenda con tapa negra que había recibido en 1992 y que dedicó a contener sus pensamientos más íntimos. Pidió a sus colaboradores que se la enviaran a la residencia de Santa Marta una vez elegido Papa, cuando llevaba escritas 86 páginas y en sus doce años en Roma completó otras 55. Una frecuencia intermitente, por lo que algunos en la Iglesia se preguntan si presenta las formas clásicas de un diario personal.

No hubo un mandato expreso de publicar su contenido después de su muerte. Pero el cardenal argentino interpretó que las palabras del papa Francisco, al transmitirles a él y a uno de sus secretarios la frase “De esto, verán ustedes” , llevaba implícito el deseo de que todo sirviera para la “edificación” de las personas.

La agenda de Francisco era la pieza clave de un rompecabezas personal que se completaba con tres documentos sobre la evangelización y un libro que marcaban su recorrido espiritual. Dos de ellos eran las conclusiones de las conferencias generales de los obispos latinoamericanos que se reunieron en Puebla (1979), en tiempos de Juan Pablo II, y en Aparecida (2007), donde Jorge Bergoglio presidió la estratégica comisión encargada de su redacción, durante el pontificado de Benedicto XVI.

Los otros textos, también marcados con subrayados de distintos colores, eran el documento Evangelii nuntiandi, de su antecesor Pablo VI, y una selección de artículos reunidos en el libro La seconda chiamata , en el que el pontífice marcó un breve texto del autor René Voillaume, que leyó especialmente en los meses previos a su muerte.

Aunque el autor no lo señala expresamente, El diario íntimo del Papa Francisco tiene un antecedente: el Diario del alma, una recopilación de apuntes personales, meditaciones, propósitos y exámenes de conciencia que Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II, redactó a lo largo de su vida, desde el seminario hasta su llegada al pontificado. Una coincidencia es que se publicó en 1964, un año después de la muerte del Papa Bueno.

Las frases y pensamientos que Bergoglio comenzó a escribir el 20 de diciembre de 1992 y a los que Francisco les puso punto final el 18 de agosto de 2024 , sin saber que moriría ocho meses después, le otorgan al inédito material que el papa León XIV le confió al cardenal Fernández una riqueza histórica y documental sin precedentes, que permite desentrañar las preocupaciones que agobiaban al papa argentino.

Dos de los tres episodios que narran las “apariciones físicas” del demonio ocurrieron en 2006, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y el tercero en 2018, ya en el Vaticano, durante una tensa reunión tras el controvertido viaje de Francisco a Chile, que quedó atravesado por el escándalo de abusos sexuales .

Las revelaciones sorprenden, aunque Jorge Bergoglio ya había compartido expresiones sobre la figura del demonio. El libro no lo menciona, pero en junio de 2010, cuando el Congreso argentino debatía la ley del matrimonio igualitario, el entonces arzobispo escribió una carta a monjas carmelitas para pedir “oración y sacrificio, las dos armas invencibles que confesaba tener Santa Teresita” para que “el Señor envíe su espíritu a los senadores que han de dar su voto”. En el pedido a las monjas, Bergoglio empleaba figuras bíblicas y advertía: “Aquí está la envidia del demonio, por la que entró el pecado al mundo” .

Son expresiones que pueden ser asimiladas a una forma de oración religiosa, que si son sacadas de su contexto real podrían malinterpretarse fácilmente, como expresó el cardenal filipino Pablo Virgilio David en las redes sociales.

Otras perspectivas críticas señalan que hubiera sido más aconsejable someter los textos al análisis de una comisión teológica o remitirlos al Dicasterio para las Causas de los Santos con vistas a un eventual proceso canónico posterior.

Más allá de todo, el contenido del libro permite echar luz sobre los rasgos de una personalidad pública que alternaba la sonrisa luminosa en sus encuentros con fieles de todas las geografías con otros momentos que reflejaban un rostro adusto, lo que llevaba a varios intérpretes a sacar conclusiones tal vez apresuradas, según concluye el cardenal Fernández, quien dedicó un año de pacientes lecturas de estos textos inéditos, escritos con la diminuta letra que caracterizaba a Bergoglio .

El libro menciona cartas que el padre Bergoglio intercambió con el entonces nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi , quien debió insistirle dos veces para que aceptara el nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires. En ese intercambio, el sacerdote jesuita se refiere al “tiempo de oscuridad, humillación y tentaciones de tristeza o de poca confianza en Dios” que vivió en Córdoba, entre 1990 y 1992. “Esos 22 meses y 2 días de Córdoba fueron para mí un purgatorio (bien merecido, por cierto)” , le escribió al nuncio en marzo de 2000, siendo ya arzobispo de Buenos Aires.

En 2012 escribió en la agenda que el tiempo transcurrido en Córdoba fue una época de tentación. “El Demonio, desde hace tiempo, emplea todas sus artes (similar al estilo que usaba en la residencia de Córdoba)”. También había sido difícil su regreso a Buenos Aires, en 1992, al ser designado obispo, cuando las autoridades jesuitas no le permitieron residir en la iglesia Regina Martyrum , una sede de la Compañía.

Así como Bergoglio animaba a mirar la realidad a través de un poliedro, el libro de “Tucho” Fernández muestra que su propia figura podía proyectar distintas imágenes, según la proximidad, confianza o distancia con la que una persona se acercaba a él.

El autor señala que la capa de conocimiento “más superficial se expresa en las opiniones de quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria”. Entiende que “interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales”. Una visión contundente, marcada por una fuerte carga ideológica.

Otras personas, a partir de alguna información parcializada solo podían “percibir fragmentos aislados” de su personalidad. Y quienes admiraban a Francisco, incluso, podían compartir su pensamiento sobre diversos temas, pero no llegaban a percibir toda su complejidad. Y llega, así, “al nivel que permite comprender mejor lo que él expresaba, aun en los últimos meses de su vida, cuando llamaba por teléfono a alguien de confianza y decía simplemente: Soy Bergoglio” .

Esa secuencia de proximidades y conocimiento de la persona deja la impresión de que solo los que integraban su círculo más cercano podían comprender todas las dimensiones de la compleja personalidad de Francisco.

En varias ocasiones Francisco recurrió al humor para graficar públicamente su vínculo con la Argentina. Tampoco está en el libro, pero en marzo de 2015 compartió un chiste en una entrevista con la periodista mexicana Valentina Alazraki , de la cadena Televisa: “Los argentinos no somos humildes, somos muy engreídos. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo". La anécdota, conocida en aquel momento en el que cumplía dos años en el Vaticano, resume un propósito de desdramatizar la etapa de turbulencia que el Santo Padre ya atravesaba en ese tiempo con sectores de la Argentina.

El cardenal Fernández describe frases del Papa sobre la tentación de la omnipotencia, a partir de anotaciones que el autor vincula con nuestro país. Para el purpurado, la tentación se ocultaba detrás de un exceso de actividad. “Esta actitud de autosuficiencia y de resuélvelo-todo me dejó a las puertas del infierno. No puedo olvidar el día que lo vi” , dejó anotado Francisco en la agenda el 25 de noviembre de 2018, fecha en que la Iglesia celebraba la festividad de Cristo Rey, una celebración religiosa muy querida por el Papa.

Fernández asegura en el libro que Francisco aplicaba ese pensamiento a la tentación de recibir con frecuencia a todo tipo de personas, que llegaban sobre todo de la Argentina y pretendían que resolviera cualquier problema, incluso cuestiones menores o irrelevantes: “Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo... y junto con esto se iba atrasando el trabajo” es la frase en la que el Papa admite “no saber decir que no”, por lo que asumía “los asuntos y problemas como si fuera omnipotente” . Fue en noviembre de 2018, en el cierre del año en que más cerca estuvo de viajar a la Argentina.

Fuente: La Nación