Alpine lo intentó. Franco Colapinto también y, a pesar de una excelente carrera en la que logró superar a su compañero Pierre Gasly aguantando su presión al final, el resultado fue el esperado: magro, casi desilusionante para el equipo que ya quiere pasar página y concentrarse en la próxima temporada .

En una carrera en la que Kimi Antonelli , el ganador, sacó la ventaja más amplia de toda la temporada, con 31,4 segundos sobre George Russell , su compañero en Mercedes, dos paradas lentas, una para Franco y otra para Gasly , complicaron el trabajo de Alpine .

El equipo Alpine jugó a una estrategia doble en la elección de neumáticos. Mientras Gasly, como toda la grilla con excepción de Franco y Sergio Pérez (Cadillac), comenzaba con medios, el argentino apostaba por los duros.

Había dicho Franco el sábado, tras conseguir la 14º posición de la largada, que había que arriesgar porque, de otra manera, los Racing Bulls y los dos o uno de los Audi, e inclusive el Haas de Oliver Bearman, iban a ser imbatibles.

Colapinto pudo adelantar a Gasly en los primeros compases cuando el francés se salió brevemente de pista y no pudo recuperarse, conformándose con terminar 14º a menos de un segundo de Franco, en la 13º posición.

Colapinto estaba satisfecho con el ritmo que había mantenido durante la carrera, teniendo en cuenta las limitaciones de su coche. Ante las cámaras de ESPN lo contaba así:

- Qué segundo stint (tanda) metiste. Ibas volando. Esperando un auto de seguridad… Hubo un (coche de seguridad) virtual muy cortito y además…

-Sí, el virtual casi lo agarramos. Primero el stint muy bueno, después fuimos un poco… No sé, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y tercero, pero en general tenía buen ritmo esta carrera, creo que no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y perdí mucho tiempo en pista, (y) en la parada. O sea, fue 6, 7 segundos más lento de lo que tenía que haber sido, así que… Pero nada, intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Fue un fin de semana difícil para nosotros y no nos cayó bien la pista.

-¿Qué sacás de positivo este fin de semana entonces?

-Creo que, más que nada… contento con mi performance. Este es un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que a veces se me complican por mi estilo de manejo, pero fui muy bien en qualy (clasificación), fui muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo. Este fue un circuito que nos cayó mal como equipo, así que intentaremos mejorar para el año que viene.

La duración de los neumáticos estaba cuestionada por todos los equipos, así que con Pierre, que arrancaba desde la 12º posición, se jugó a un primer “stint” (tanda) inicial corto, como sus rivales directos, y aguardar a que un coche de seguridad en el momento oportuno acabara por favorecer a Colapinto al alargar su primera tanda. Hubo un coche de seguridad virtual que fue prematuro para los planes de Franco. Permaneció en pista ganando posiciones (llegó a estar sexto) al ir retrasando sus paradas, pero el ansiado coche de seguridad físico no llegó y no había con qué responder a las contundentes recuperaciones de Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi) cuando estos le atacaban después de cambiar neumáticos.

¡NO SE PUEDE CREER! Los mecánicos de Alpine tuvieron problemas con el neumático delantero izquierdo y Franco Colapinto se demoró muchos segundos en su parada en boxes. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v0z9dTNt2d

Una larga alfombra roja, como la que recibe a las celebridades en la entrega de los Oscar de Hollywood, conduce a pilotos y periodistas hacia los molinetes de entrada al paddock en el circuito de Losail. A la izquierda, un igualmente extenso friso con las imágenes de los pilotos a gran tamaño sobre un fondo morado. Ya caía la tarde sobre las gradas que se iban a llenar por completo, cuando los pilotos y sus ingenieros acordaron la estrategia de neumáticos.

La incertidumbre sobre la duración e integridad de los neumáticos era general en todos los equipos. Gasly declaraba esta mañana: “Me saco el sombrero si alguien es capaz de gestionar eso”. Se refería a las 27 vueltas que el suministrador de los neumáticos estableció como la duración de tanda máxima durante la carrera.

¿Cuál iba a ser la estrategia si los neumáticos aguantaban? La más obvia, de tres tandas de 19 vueltas con dos paradas, o extender aquel turno para esperar algún coche de seguridad o bandera roja.

Como ya es costumbre, después de que los autos se fueron acomodando en la grilla, una marea humana invadió la pista en la zona de la largada.

Entre la muchedumbre se paseaban los futbolistas Paul Pogba, reciente estrella en el Mónaco, y Rio Ferdinand, ex defensor del Manchester United, buen amigo de Carlos Tevez y Juan Román Riquelme.

Un show de drones, con vocación artística y pacífica, dibujaba un camello sobre el cielo oscurecido y continuaban con la figura de una paloma en vuelo, acaso invocando una paz ausente muy cerca de allí, en pleno Golfo Pérsico.

Cuando se apagaron las luces de largada, Franco largó bien, llegando a emparejarse por dentro con Gasly . Girando hacia la izquierda en la primera curva, viró por fuera. No había adherencia y tuvo que levantar. Así fue que lo adelantó Colapinto . Franco pasaba 12º en la segunda vuelta después de que Liam Lawson se tocara con su compañero Arvid Lindblad, al que mandó al fondo del pelotón (y posterior abandono) sin que se investigara la maniobra.

En la vuelta 11ª hubo un corto coche de seguridad virtual que aprovecharon casi todos los equipos para dejar sus neumáticos medios y pasar a los duros. Colapinto y Gasly siguieron en pista. Alpine apostaba a un coche de seguridad físico que podía favorecer mejor a Pierre. Con la secuencia de paradas, Franco llegaba a situarse octavo en la 14ª ronda. En el 15º giro, ya con sus medios agotándose, Gasly se detenía en boxes para recibir caucho duro. Tenía que remontar desde la 17ª posición. Cuando pararon las dos Ferrari, en la 19º ronda, Colapinto ascendía a la sexta posición y mantenía un ritmo casi igual que el de sus más directos rivales, que rodaban con calzado duro más fresco, e inclusive que Gasly, que venía recuperando. En la 27º ronda le tocó al argentino calzar otro juego de duros. Alpine se demoraba con el cambio de neumáticos, perdiendo Franco en torno a 7 segundos. Gasly conseguía adelantarlo por muy poco. Con las gomas más frescas era hasta un segundo más rápido. En tres vueltas alcanzó a Pierre. El equipo le ordenó a Pierre dejarse adelantar, lo que hizo en la curva 1.

A medida que avanzaba la carrera, los ritmos del Racing Bulls de Lawson , el de los dos Audi y el Haas de Bearman les permitieron adelantarlo y escaparse.

Su segunda parada se materializó en la 46ª vuelta, recibiendo el compuesto medio. Volvía a pista en la 13ª posición. Franco perdió entonces algo de tiempo cuando los líderes le sacaron una vuelta. Gasly se le acercó, pero en los dos últimos giros el argentino le copió los tiempos, terminando 875/1000 por delante, pero a 8,5 segundos del Audi de Hulkenberg, 12º.

Flavio Briatore , jefe del equipo Alpine , reconoció el flojo rendimiento de sus autos y, esperanzado, dijo que apuntaba a volver a lograr algún punto el próximo domingo en Abu Dhabi . Demasiadas mejoras en el coche y en la velocidad en boxes tendrán que lograrse para que eso sea posible.

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Fuente: La Nación