Dos chilenos de 25 y 30 años fueron detenidos, acusados de haber ingresado por un boquete a un local de venta de teléfonos celulares en Barrio Norte para robar dispositivos electrónicos valuados en unos 50 millones de pesos . Los sospechosos fueron localizados en un hotel de la zona porteña de Once, donde los investigadores recuperaron la mercadería sustraída y secuestraron herramientas y otros elementos que habrían sido utilizados para cometer el robo.

El hecho ocurrió durante el feriado del lunes en un comercio ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Callao. La investigación comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar luego de que se activara la alarma del establecimiento.

Al llegar, los policías advirtieron que la puerta de un comercio lindero, que estaba desocupado y en alquiler, se encontraba entreabierta. Los efectivos ingresaron para verificar la situación y descubrieron un boquete que conectaba directamente con el local de telefonía . De esa manera, los delincuentes habían accedido al negocio y sustraído distintos dispositivos electrónicos.

Ante el hallazgo, tomó intervención la División Investigaciones Comunales 2, que comenzó a trabajar para identificar a los responsables del golpe. A partir del análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), los investigadores reconstruyeron el recorrido de los sospechosos, establecieron que eran dos hombres y siguieron sus movimientos hasta un hotel de Once, donde se encontraban alojados.

Con esa información y la autorización judicial, el personal policial montó una vigilancia discreta en el establecimiento para localizar a los sospechosos y evitar que escaparan. Durante el operativo, uno de los ocupantes de la habitación investigada salió hacia el sector de los baños y fue interceptado por los efectivos policiales.

Según la reconstrucción del procedimiento, el hombre intentó alertar a otras dos personas que permanecían en el cuarto. Los policías lo redujeron y ordenaron que los restantes ocupantes salieran para asegurar la intervención. Desde el exterior, los investigadores observaron teléfonos celulares en sus cajas, prendas de vestir y calzado que podrían estar vinculados con el robo.

Ante esos indicios, preservaron la habitación hasta obtener la orden judicial para realizar el allanamiento. La autorización llegó el martes 24 de noviembre, cerca de las 14.45. El procedimiento permitió recuperar 20 teléfonos Samsung de distintos modelos y colores, dos parlantes JBL, dos auriculares, un reloj inteligente Samsung y tres protectores de tablet.

Además, los efectivos secuestraron un inhibidor de señal con su base y batería, documentación, herramientas, un bolsón y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo. El valor total de los elementos recuperados fue estimado en 50 millones de pesos.

Los dos principales sospechosos, ciudadanos chilenos de 25 y 30 años, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. En el hotel también fue identificado un tercer hombre, chileno de 20 años, pero los investigadores establecieron que no tenía participación directa en el hecho. Por esa razón, la Justicia dispuso que fuera notificado y posteriormente liberado.

En la causa intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51, a cargo del fiscal Olivieri, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, encabezado por Hugo Decaria.

Fuente: La Nación