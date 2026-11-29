Este domingo se cierran los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 con los dos partidos de la parte baja del cuadro y el último de ellos es el de Boca Juniors vs. Gimnasia de La Plata , programado para las 20.30 (horario argentino) en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera .

¡Partidazo para definir al último semifinalista! 🙌 En La Bombonera, El Xeneize y El Lobo se verán las caras por los #CuartosDeFinal del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 🔛 @BocaJrsOficial 🆚 @gimnasiaoficial pic.twitter.com/1rmPACWFaS

En caso de igualdad en los 90 minutos habrá suplementario de media hora y, de persistir, el ganador se definirá por penales. El vencedor del cruce accederá a las semifinales y enfrentará a Rosario Central o Barracas Central, que juegan desde las 17 en el Gigante de Arroyito.

Ambos equipos no se enfrentan hace dos años. La última fue el 2 de diciembre de 2024 y ganó el xeneize 1 a 0 de local con gol de Milton Giménez. En 2025 no conformaron la misma zona en el Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.

El xeneize atraviesa un momento inmejorable. Ganó la Tabla Anual, fue campeón de la Copa Sudamericana 2026, está en la final de la Copa Argentina -jugará el próximo miércoles vs. Platense en Santiago del Estero- y es el máximo favorito a quedarse con la corona del campeonato en curso. En octavos de final venció a Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 0 en la Bombonera y, antes, fue segundo en el Grupo A con 33 puntos producto de nueve triunfos, seis empates y una derrota.

Entre todos los campeonatos, lleva ocho victorias consecutivas y ganó 11 de los últimos 13 encuentros. Desde la estrepitosa caída frente a Deportivo Riestra por 3 a 0, solo volvió a ceder una vez y fue en la ida de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco Da Gama, aunque después revirtió la serie.

De cara al compromiso de este domingo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene una baja importante y es la de Milton Delgado. El volante sería reemplazado por Tomás Belmonte, la principal pieza de recambio en ese sector de la cancha que gobierna Leandro Paredes. En la ofensiva, Sebastián Villa le ganaría otra vez la pulseada a Leonel Flores.

El Lobo también atraviesa un gran presente, más modesto que su rival pero que lo invita a ilusionarse con dar el golpe en la Boca. También, la racha que lleva: ganó los últimos cinco juego que afrontó y acumula un invicto de 11 encuentros con, en total, siete triunfos y cuatro empates.

El elenco dirigido por Ariel Pereyra venció en octavos de final a Newell’s 4 a 2 en el Bosque mientras que en la primera etapa fue tercero en la zona B por detrás de Rosario Central y Argentinos Juniors con 31 puntos producto de nueve victorias, cuatro igualdades y tres caídas.

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Fuente: La Nación