Renato Iván Tabella , de 28 años, se negó a declarar ante el fiscal Pablo Camacho, quien investiga el femicidio de Daniela Villalba . La mujer, de 29 años, fue asesinada el 19 de octubre en un edificio de avenida Las Heras, luego de un encuentro pactado por una aplicación para citas sexuales.

Tabella llegó a Córdoba trasladado desde Buenos Aires, donde estaba preso por el femicidio de Tatiana Fernández , otra trabajadora sexual asesinada el 24 de octubre. Este martes debía responder por el crimen de Villalba, pero solo accedió al interrogatorio de identificación y luego se mantuvo en silencio, según informaron a TN fuentes de la causa.

El acusado permanecerá otros 15 días en Córdoba mientras se aguarda la realización de las pericias psicológicas y psiquiátricas, que permitirán determinar su estado mental y si es imputable.

Sin embargo, los estudios todavía no se realizaron y su concreción dependerá de que Tabella colabore. Si se negara a cooperar (está en su derecho), como ocurrió en Buenos Aires, los especialistas no podrían completar las evaluaciones ni emitir un informe sobre su estado mental.

Una vez finalizada esa etapa, el acusado regresará a Buenos Aires, donde será notificado si se dicta la prisión preventiva.

El informe forense confirmó que Tabella mató a Villalba con un arma blanca. La autopsia reveló que la víctima sufrió tres cortes en el cuello , que afectaron vasos sanguíneos y provocaron su muerte por desangramiento.

El arma homicida no fue encontrada en el departamento, pero se analizan dos cuchillos de la vajilla de Villalba , que tenían “posibles restos de sangre” tras una prueba de luz en la casa, de acuerdo a lo que informó El Doce .

El próximo paso será esperar el avance de la investigación para definir si el fiscal Camacho eleva la causa a juicio. Lo mismo ocurrirá con el fiscal Matías Di Lello, encargado del caso en Buenos Aires. La causa que primero llegue a debate oral sentará a Tabella en el banquillo, y luego será juzgado por el otro femicidio.

El primer caso ocurrió el lunes 19 de octubre por la noche, en el departamento de Villalba, en el barrio Cofico. La joven, de 29 años, fue encontrada al día siguiente, tapada con una sábana y con heridas en el cuello y los brazos. El hallazgo de una valija con manchas de sangre en un camión recolector de residuos fue una de las pistas que permitió avanzar sobre lo ocurrido.

El segundo crimen se descubrió el domingo 25 en un departamento de la calle Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires. La víctima fue identificada como Tatiana Fernández , de 27 años, quien trabajaba como trabajadora sexual. Según la investigación, había acordado un encuentro con el sospechoso en ese lugar.

Los investigadores detectaron similitudes entre ambos hechos: las víctimas habrían pactado encuentros con el acusado a través de aplicaciones de citas y, en ninguno de los dos casos, se encontraron los celulares de las mujeres.

Fuente: TN