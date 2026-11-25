El jefe de Gabinete, Diego Santilli , desembarcó este miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión , en una semana atravesada por las negociaciones con gobernadores para asegurarse el respaldo de sus legisladores al proyecto de reforma electoral, cuyo núcleo es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

En línea con el informe escrito que giró ayer al Senado, Santilli abrió su discurso con una fuerte reivindicación del rumbo económico del Gobierno y destacó que el Ejecutivo logró sostener un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses.

“Con las cuentas en orden llegó lo demás: la inflación mayorista que rondaba el 270% anual cerró en 26% el año pasado. El cepo que decían que era eterno se terminó. Las reservas que antes eran negativas hoy rondan las 50.000 millones”, resaltó el jefe de Gabinete.

También aseguró que la inflación anual bajó del 211% al 30% y la pobreza del 57% al 32%, y se jactó de haber alcanzado tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, sostuvo.

“Éramos el hazmerreír del mundo. La única salida era Ezeiza. Cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”, apuntó Santilli durante su alocución. “Eso recibió Milei y lo ordenó”, aseguró el funcionario.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía el Gobierno volaba por los aires. Que iba a haber un estallido, que le iban a tomar las calles y que si sacaba la reforma laboral iba a tener un paro todos los días”, marcó Santilli.

Y tras ello arremetió: “Se equivocaron no hubo estallido, hubo crecimiento. Hoy [por el Gobierno] va por la reelección”.

En otro tramo de su alocución, el ministro coordinador elogió la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y en más de una oportunidad el accionar de la exministra Patricia Bullrich, a quien le atribuyó, en gran medida, “haber eliminado los piquetes”.

Y en esa línea sentenció: “Hoy en la Argentina el que las hace las paga”. Inmediatamente algunos senadores comenzaron a deslizar por lo alto algunos cuestionamientos. “Sí, el que las hace las paga”, replicó Santilli.

“Tenemos la tasa de homicidio más baja de su historia en tres décadas. Un 8% menos de homicidios y de robos. Rosario dejó de ser la capital de narcotráfico y si se puede en Rosario se puede en la provincia de Buenos Aires”, insistió. Acto seguido, desde la bancada del PJ le reclamaron recursos para el distrito bonaerense.

Se trata de la primera vez que Santilli acude al Senado a dar explicaciones a los legisladores. Su antecesor, Manuel Adorni , solo se presentó ante la Cámara de Diputados. El último jefe de Gabinete libertario en asistir a la Cámara alta fue Guillermo Francos , hace 16 meses.

En el informe de más de 2200 páginas que el Poder Ejecutivo le giró al Senado, Santilli respondió al menos 1287 preguntas de los distintos bloques, en su mayoría planteadas por la bancada del PJ, que conduce José Mayans .

Entre los temas más conflictivos figuran las consultas sobre el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Al respecto, desde el Gobierno defendieron su implementación, tras una serie de vaivenes que incluyeron el veto del Poder Ejecutivo, rechazado luego por ambas cámaras, y la posterior judicialización de la normativa, cuando la Casa Rosada se negó a aplicar la ley.

Fuente: La Nación