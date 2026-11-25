Un hombre de 91 años que estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires , firmó un testamento mediante el cual dejó todos sus bienes a un vecino que lo ayudaba con sus actividades cotidianas. Sin embargo, después de su muerte, el documento fue cuestionado judicialmente porque existían dudas sobre su estado de salud mental al momento de firmarlo.

El conflicto derivó en una extensa disputa por la herencia. Aunque un juzgado había declarado nulo el testamento, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó esa decisión y mantuvo la validez del documento , al considerar que no se había demostrado que el hombre fuera incapaz de decidir sobre su patrimonio.

La historia comenzó el 4 de junio de 2011, cuando Eduardo Guibert, se encontraba internado después de sufrir una fractura de cadera.

Ese día, el escribano Ernesto Felipe Vales acudió al establecimiento médico para formalizar un testamento solicitado por el paciente. Según explicó el profesional, Guibert manifestó su intención de dejar todos sus bienes a Mauricio Hernán González , un vecino con quien había desarrollado una amistad y que lo ayudaba habitualmente en su casa.

El hombre era viudo, no tenía hijos ni ascendientes vivos y, por lo tanto, no contaba con herederos forzosos.

Durante el encuentro, el escribano conversó con Guibert sobre su vida y su profesión para comprobar que comprendía la decisión que estaba tomando. Finalmente, el paciente firmó el documento mientras permanecía acostado en su cama , utilizando una carpeta como apoyo.

El 1 de agosto de 2011, menos de dos meses después, Guibert falleció y González inició el trámite sucesorio para recibir la herencia, que incluía un departamento ubicado en la calle Vidal, en Belgrano.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una demanda para solicitar la nulidad del documento al considerar que Guibert no se encontraba en condiciones mentales de decidir sobre sus bienes .

Entre las pruebas se incluyeron informes médicos que mencionaban problemas de memoria, depresión, dependencia y deterioro cognitivo.

Además, en 2009 la Justicia había restringido parcialmente su capacidad para disponer de determinados bienes, aunque esa medida fue revocada en diciembre de 2010.

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 104 hizo lugar a la demanda y declaró nulo el testamento. Sin embargo, el vecino beneficiado y el escribano apelaron esa decisión .

Al revisar el expediente, los camaristas consideraron determinante un certificado médico del 27 de junio de 2011 , firmado por un psiquiatra del Hospital Pirovano.

El especialista había evaluado al hombre y dejado constancia de que conservaba sus facultades mentales.

Además, una pericia psiquiátrica posterior a su muerte concluyó que podía comprender el alcance del testamento cuando lo firmó.

También se analizaron los testimonios de las personas presentes durante el acto y una pericia caligráfica que confirmó que la firma pertenecía a Guibert y había sido realizada sin ayuda de terceros .

Para los jueces, las dificultades físicas y los problemas de salud del hombre no demostraban que hubiera perdido su capacidad para tomar decisiones.

Por ese motivo, la Cámara revocó la nulidad y declaró válido el testamento que designó a González como heredero universal .

La resolución, firmada el 25 de noviembre de 2026, también impuso las costas de ambas instancias al Gobierno porteño, que había promovido la demanda.

Fuente: TN