Eduardo Domínguez ya comenzó a jugar la final de la Copa Sudamericana: “Hace 18 años que Boca no gana una final”

Crece la tensión y la expectativa por la definición de la Copa Sudamericana , el sábado próximo en Barranquilla. El duelo entre Atlético Mineiro y Boca se apodera de una escena en la que cada uno de los actores ya comenzó a jugar el partido antes de que ruede la pelota. En ese contexto, el entrenador argentino del equipo brasileño, Eduardo Domínguez , apeló a su experiencia para este tipo de definiciones: con el aval de sus éxitos previos ante el conjunto xeneize, dejó una frase que marca el pulso de cómo piensa la final.

No se trata del mejor momento de Atlético Mineiro, que jugó este sábado su último partido antes de la gran definición e igualó 0-0 como visitante de Mirassol por el Brasileirao.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Domínguez abordó varios temas acerca del choque con Boca y preparó el escenario, ya que cuando le preguntaron por las últimas finales perdidas por Atlético Mineiro ( Libertadores 2024 y Sudamericana 2025 ), el técnico argentino reaccionó rápido: ya sabía qué decir. “Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión? ”, argumentó.

🔥 Quem está mais pressionado? O Atlético-MG não vence há 7 jogos e perdeu duas finais continentais seguidas. O Boca não conquista um título internacional desde 2008. Eduardo Domínguez colocou a questão na mesa. 🏆 Quem precisa mais dessa Sul-Americana? #Galo #Boca pic.twitter.com/HyRQrQe3hw

Sin dejar el tema, Domínguez sostuvo su discurso sobre cómo Boca llega a la gran final en Barranquilla: “ Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿Quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho ”.

Domínguez se enfocó después en valorar el juego de su equipo y a destacar la columna vertebral titular del grupo: “ Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final . Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer ”.

Ninguna de las palabras del DT argentino son casuales, ya que necesita que su equipo recupere su identidad. Lleva siete partidos sin ganar y, con 51 puntos, está séptimo en la tabla del torneo local, en puestos de Sudamericana y a tres unidades de la zona de Copa Libertadores.

Si bien el ex DT de Estudiantes y Colón puso titulares en su último choque antes de viajar a Barranquilla, no pudo quebrar la resistencia de un rival que en la previa parecía más débil. Y esta racha negativa lo relegó en el Brasileirao y lo eliminó de la Copa de Brasil.

Lo concreto es que viajará a Colombia mientras atraviesa un bache en su rendimiento y con una última victoria por 1-0 ante Coritiba, el 17 de octubre último. Luego le siguió una derrota ante Montevideo City Torque que igualmente lo clasificó a la final contra Boca, y una seguidilla negativa en el plano local: caídas ante Flamengo, Cruzeiro y Botafogo por liga, y otra más ante Gremio, sumada a un empate, que lo dejó fuera de la Copa de Brasil.

El entrenador argentino mantendría una buena parte de su base titular. En el último partido, Domínguez alineó en el arco al capitán Everson , en el bloque defensivo no contó con Ángelo Preciado -citado para la selección de Ecuador- ni con Vitao -convocado a la Sub 20 aunque podrá jugar la final con Boca-, por eso formó con Natanael, Léo Duarte, Ruan y Renan Lodi .

Además, ante la baja de Alan Franco (también convocado a la selección ecuatoriana), en la mitad de la cancha jugaron Igor Gomes , Kevin Castaño y Fred . En el ataque mantuvo a sus delanteros habituales: Tomás Cuello y Bernard y Mateo Cassierra .

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Fuente: La Nación