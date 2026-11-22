Antes del inicio de la temporada alta en la costa argentina, un nuevo accidente con un vehículo todoterreno encendió las alertas en Pinamar , donde dos jóvenes resultaron heridos tras volcar en una zona de médanos.

El siniestro ocurrió en La Frontera , donde hace menos de un año Bastián Jerez, un nene de ocho años, casi pierde la vida en un accidente similar.

En esta ocasión, se trató de dos jóvenes de 16 y 19 años, que circulaban en un UTV sin casco ni elementos de protección pertinentes .

Según la información difundida por Pinamar24 , los adolescentes sufrieron golpes y cortes . Fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia, a donde asistieron dos ambulancias, personal médico, integrantes de Seguridad de la playa, Guardia Urbana y efectivos policiales.

Los jóvenes fueron luego derivados al centro de salud municipal para continuar con la evaluación médica y realizar los estudios necesarios. De acuerdo con los datos disponibles, ambos se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves .

El accidente se dio en este fin de semana largo en la previa del inicio de la temporada alta para la costa argentina y enciende las alertas sobre las medidas de prevención que se deberán tomar de cara al verano.

En ese marco, la Municipalidad de Pinamar decidió hace un mes que a partir del 1° de diciembre será obligatorio registrar los UTV, cuatriciclos, motos de motocross y vehículos de similares características que circulen por el distrito.

La medida alcanza a todo el Partido de Pinamar, no solamente a La Frontera. También se anunció la aplicación de una tasa ambiental, conocida como Ecotasa, para las camionetas 4×4 que ingresen a esa zona de médanos.

La Ecotasa busca financiar los servicios y prestaciones que deban ponerse en funcionamiento para prevención y atención de casos como estos.

El nuevo sistema permitirá además identificar cada vehículo y a su titular mediante chapas identificatorias o códigos QR, además de facilitar los controles de tránsito y el registro digital de infracciones.

A comienzos de este año, durante la temporada de verano, se conoció el caso de Bastián Jerez, el nene de 8 años que sufrió heridas gravísimas durante un choque entre un arenero y una Volkswagen Amarok.

Bastian estaba de vacaciones con su papá. Ese domingo habían ido a pasar el día a esa zona del norte de Pinamar. El nene iba en la parte trasera de un UTV, a upa de su padre, y junto a dos nenas menores de edad.

El vehículo era conducido por una mujer, amiga del grupo de amigos de Maximiliano. Cuando estaban por bajar de un médano, chocaron con una Amarok que subía y manejaba el empresario Manuel Molinari, de 28 años, junto a su pareja.

Tras el accidente, Bastián quedó en coma tras sufrir lesiones severas. Al mes del accidente empezó a abrir los ojos de a poco, pero respondía solamente sí o no con la mirada. Estaba sedado, recibía medicación y sentía mucho dolor. Desde entonces, pasó por 17 operaciones y 6 meses en terapia intensiva.

Hoy está en rehabilitación, empezando a hablar muy despacio, puede mover los brazos y comenzó a mover los dedos de a uno.

Fuente: Clarín