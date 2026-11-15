Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre no hay actividad en el mercado financiero y tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1520 para la compra y $1570 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1.522,90 para la compra y $1.570 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria; en caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre, la mayor suba mensual desde abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El índice estuvo impulsado por el encarecimiento de los alimentos , en especial de las verduras , y por la suba de las tarifas de gas natural , en la que incidió el recorte de subsidios del régimen de Zona Fría. El dato quedó tres décimas por encima del 1,9% de septiembre y cuatro décimas por encima del 1,8% que esperaban los principales analistas, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central . En los primeros diez meses del año, los precios acumularon un alza del 26,3% . En la comparación interanual, subieron un 33,1% .

Fuente: La Nación