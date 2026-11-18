La Fundación Argentina Inclusión y Deporte programó para este sábado a las 9.30 un Festival de Fútbol en Andador en Lucena 971, Gerli.

Esta Festival le da continuidad a los eventos que la Fundación viene promoviendo junto a distintos clubes. El primer Festival se había realizado hace dos años junto con Argentinos Juniors en el Microestadio Malvinas Argentinas, y posteriormente hubo otros eventos de Fútbol en Andadores en el CENARD y sedes del interior.

También, la Fundación inauguró la primera Escuela de Fútbol en Andadores en el club GOAT de Avellaneda y promovió eventos solidarios como el festival de Para-Natación Escolar en Mar del Plata.

“Nuestro objetivo es promover el desarrollo deportivo, enfatizando la integración e inclusión de todas las personas, ofreciendo una perspectiva de vida enriquecedora a través de los deportes”, señaló el ex atleta paralímpico Alejandro Maldonado, al frente de la Fundación.

Agregó, con vistas al Festival del sábado, que “el fútbol en andadores representa mucho más que una disciplina deportiva ; es un espacio de encuentro, superación y esperanza, donde cada paso simboliza un logro, cada pase una oportunidad y cada sonrisa la confirmación de que la inclusión es posible”.

Fuente: Clarín