Luego de que su vecina pusiera plantas contra la medianera y la mojara , un hombre comenzó a sufrir problemas de humedad y daños en su vivienda. Ante esta situación, decidió llevar el caso a la Justicia y terminó saliendo favorecido .

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de San Martín determinó que la vecina había sido responsable de los daños, por lo que le ordenó pagar $13.191.942,17 más intereses . Además, le exigió retirar los elementos apoyados contra la medianera.

El conflicto comenzó cuando el hombre decidió denunciar a su vecina por distintos problemas en la pared que separaba ambas propiedades. Según declaró, la mujer apoyaba plantas, canteros y otros objetos contra la medianera y tiraba agua.

A partir de estas acciones, se generaron filtraciones y daños en múltiples sectores de su vivienda, tanto en la planta baja como en la alta. Ante esta situación, decidió demandar a su vecina para pedir una indemnización y que estas conductas se detuvieran.

En el proceso judicial, una pericia de ingeniería comprobó que había importantes filtraciones en el dormitorio y el baño, sobre la pared medianera. “El inmueble muestra afectación seria por filtraciones en el dormitorio hacia el frente y en el baño”, aseguró el informe.

Como si fuera poco, el especialista encontró una relación entre una pared construida en la propiedad de la demandada y el ingreso de agua a la vivienda del hombre.

La vecina, además, no permitía que el propietario ingresara a su terreno para realizar trabajos de revoque y reparación de la pared exterior que dividía ambas propiedades.

Luego de analizar las pruebas, el 8 de octubre de 2026 el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de San Martín hizo lugar a la demanda . La decisión se tomó tras considerar pruebas documentales, testimonios y la pericia realizada en las viviendas.

La indemnización se dividió de la siguiente manera:

En total, el monto ascendió a los $13.191.942,17 , sumado a los intereses correspondientes.

De todas maneras, la resolución no se limitó a la indemnización económica, sino que la Justicia también le ordenó a la mujer que dejara de arrojar agua y golpear la pared , que retirara las plantas y objetos apoyados y separara una construcción que afectaba la medianera.

Además, autorizó al hombre a realizar los trabajos necesarios para restaurar la pared, aunque estos impliquen acceder a la propiedad de su vecina. Si ella impidiera las reparaciones, podrían aplicarse distintas multas económicas .

Fuente: TN