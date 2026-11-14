Dejó la odontología, se mudó a Nueva York y recuperó una pasión olvidada: hoy inspira a miles de mujeres

Podríamos decir que, hasta hace apenas unos años, la vida de Cecilia Monzón estaba bastante encaminada. Se había recibido de odontóloga , tenía dos especialidades, un consultorio propio, estaba felizmente casada y llevaba una vida tranquila en Montevideo, cerca de su familia y sus amigos.

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Sin embargo, una propuesta profesional para su marido, pediatra, la llevó a mudarse a Manhattan y a replantearse buena parte de su vida. En ese nuevo escenario, tuvo que reinventarse y recuperar una pasión que había quedado relegada: la costura. Así nació La Costurera , un espacio digital desde el que comparte sus conocimientos, rescata su vínculo con la creatividad y motiva a miles de mujeres en todo el mundo.

El 30 de noviembre de 2023, Cecilia puso un pie en Nueva York para acompañar a Felipe, su marido , en un nuevo desafío profesional en un organismo internacional. Al principio, todo fue parte de la vorágine que implica una mudanza: resolver trámites, salir a hacer las primeras compras para equipar el departamento y descubrir una ciudad nueva. Pero, cuando empezó a dejar atrás esa sensación de estar de vacaciones, cayó en la cuenta de que aquel viaje no era uno más: había llegado a otro país para quedarse por tiempo indefinido .

“A los pocos días de llegar, de haber salido a pasear un poquito, de descubrir lugares, llega un momento en que uno empieza a pensar: ‘¿Y ahora qué hago?’. Yo estaba acostumbrada a trabajar todo el día, amaba mi trabajo y, bueno, no sabía muy bien qué hacer”, recuerda. Por entonces, todavía no imaginaba que esa incertidumbre sería el punto de partida de un proyecto propio que hoy la contiene y también acompaña a otras mujeres.

Cecilia nació y creció en una familia de clase media, junto a sus padres y dos hermanos mayores. Desde chica convivió con dos mundos: por un lado, la exigencia académica e intelectual que le transmitieron sus padres, quienes le inculcaron la pasión por el estudio como una herramienta para crecer y progresar; por otro, un universo creativo que descubrió de la mano de su abuela paterna.

Ella cosía a pedal en su máquina Singer los vestidos que diseñaba su madre, ingeniera química de profesión, o que copiaba de las revistas de costura cuyos patrones formaban parte del paisaje cotidiano de la casa familiar.

Cuando llegó el momento de elegir una carrera, Cecilia se inclinó por la odontología . Gracias a esa elección consiguió una beca para estudiar en Portugal, realizó dos especialidades, abrió su propio consultorio y ejerció durante diez años la docencia en la Facultad de Odontología de Montevideo. Tenía una carrera consolidada y disfrutaba de su profesión, pero había otras pasiones que esperaban el momento de volver a ocupar un lugar en su vida.

“A mí la odontología me encantaba. No es que yo me reinventé porque ya no me gustaba. Mi dolor estaba en que no podía ser que no pudiera desarrollar otra cosa . Era algo que me atravesaba completamente”, recuerda sobre aquellos primeros tiempos como migrante, en un país donde hasta comunicarse le costaba un poco.

Después de unos primeros meses dedicados a los trámites domésticos, la búsqueda definitiva de vivienda y algunos viajes de ida y vuelta a Uruguay para cerrar las etapas pendientes de su consultorio, Cecilia encontró la respuesta a ese gran interrogante de una manera absolutamente fortuita.

“En un impulso me había comprado una máquina de coser, pero no la había usado. Y también me había comprado un vestido que no me gustaba, pero que tenía una tela que sí. Entonces me propongo arreglarlo, lo convierto en chaleco, le mando una foto a mis amigas y ellas me dicen que me había quedado espectacular y me recuerdan que a mí siempre me gustó coser. Y ahí fue como volver a un momento de mi vida que yo había borrado por completo . Fue como una película, como que se abrió el cielo, bajó una luz y dije: es esto”, recuerda.

Ese episodio la llevó directamente a su adolescencia, cuando pasaba las tardes en su casa mirando los programas de costura de Utilísima , compraba revistas con patrones y pasaba horas frente a la máquina eléctrica de su otra abuela, donde confeccionaba sus propias prendas.

A esa especie de revelación le siguió una decisión: transformar aquella pasión recuperada en un proyecto concreto . Así comenzó a gestar La Costurera, un espacio que lleva adelante en redes sociales y que hoy cuenta con miles de seguidores.

“Me senté a crear el proyecto, que es la parte más aburrida. Uno cree que lo creativo es todo divertido y artístico, pero no: tenés que sentarte y hacer la lista de las diez cosas para que esto suceda”, confiesa.

Los comienzos no fueron sencillos para alguien acostumbrada a la privacidad y al anonimato. Sus primeras publicaciones en redes sociales eran tutoriales de costura. Poco a poco, fue ganando confianza, se animó a incorporar videos de sus viajes, empezó a golpear puertas, a proponer colaboraciones y a formarse para mostrar también los entretelones de la industria.

Así, cada viaje que realiza -muchas veces para acompañar los compromisos internacionales de su esposo- se convierte en una oportunidad para armar una hoja de ruta paralela: busca mercerías históricas, casas de telas exclusivas, muestras en museos y talleres artesanales que luego comparte con sus seguidores.

En Nueva York se sumerge en talleres para mostrar cómo se hacen los plisados . También prepara guías con lugares donde comprar telas en Shanghái, Hong Kong, Madrid o París, y recomendaciones de mercerías y rincones imperdibles de la Ciudad Luz para quienes comparten su pasión por la costura.

Además, comparte buena parte de su experiencia como colaboradora en talleres del Garment District de Nueva York y con algunas marcas uruguayas, así como su paso por instituciones de referencia como Parsons School of Design y el Fashion Institute of Technology.

Pero, sobre todo, esta uruguaya que vive en Nueva York, que se animó a vivir “dos vidas en una” y a abrazar con pasión aquello que ama -la creatividad y la costura-, descubrió que podía transformar una búsqueda personal en una fuente de inspiración para otras mujeres .

A medida que compartía sus videos y reflexiones, su casilla de mensajes empezó a llenarse de historias de seguidoras que atravesaban encrucijadas similares: el deseo de emprender, el miedo a mostrarse en redes sociales o la dificultad de volver a empezar en un entorno desconocido.

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Hoy, La Costurera es mucho más que una plataforma de divulgación sobre costura. Es también un emprendimiento rentable y un espacio de mentoría. A través de él, Cecilia acompaña de manera personalizada a otras mujeres para ayudarlas a dejar los miedos de lado, ordenar sus ideas y potenciar sus propios proyectos creativos en el universo digital.

“La costura es lo que me hizo reinventarme, o descubrir a esta otra Cecilia. Pero a través de eso busco dar un mensaje mucho más amplio. Mostrar que vengo de otro palo y que pude conectarme con otra faceta de mi vida que estaba ahí como dormida es también una forma de demostrar que siempre se puede volver a empezar ”.

Fuente: TN