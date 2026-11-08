Declararon inimputable al hombre que viajó a Ushuaia para secuestrar a una nena de 12 años a la salida de la escuela

La Justicia de Tierra del Fuego declaró inimputable a F. A. R., de 22 años, acusado de intentar llevarse por la fuerza a una nena de 12 años de una escuela de Ushuaia . La resolución también dispuso su internación inmediata en el área de Salud Mental del Hospital Regional, luego de que las evaluaciones psiquiátricas determinaran que no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal.

El hombre había sido detenido después de que interceptara a la estudiante cuando salía del establecimiento educativo. Según la investigación, había viajado desde Buenos Aires hasta la capital fueguina para encontrarse con ella.

El episodio ocurrió cuando la nena regresaba al Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) junto a un grupo de compañeros, después del almuerzo.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el acusado la agarró del brazo e intentó besarla pese a que ella se resistía y le pedía que la soltara. Durante el ataque le habría repetido frases como “Mi amor”, “Vamos, vamos” y “Vení conmigo”.

La chica consiguió escapar con la ayuda de sus compañeros y se refugió dentro de la escuela. Sin embargo, el joven la siguió hasta el establecimiento, ingresó por la fuerza al hall central, rompió a patadas la puerta y exigió hablar con el padre de la menor. Minutos después, efectivos de la Policía provincial llegaron al lugar y lo detuvieron.

La familia ya había denunciado al acusado en junio por los contactos que mantenía con la nena a través de distintas redes sociales. A partir de ese antecedente, se había iniciado una investigación por presunto grooming . Tras el episodio en la escuela, se incorporaron también las actuaciones por tentativa de rapto y daños.

El Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur resolvió reunir tres expedientes que involucraban al mismo acusado. La medida había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que consideró que existía una relación entre los distintos hechos denunciados.

Aunque la Justicia consideró acreditada la participación del joven en los episodios investigados, los informes periciales concluyeron que atravesaba un padecimiento de salud mental que, al momento de cometerlos, le impedía comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.

La resolución también ordenó que permanezca internado en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, bajo custodia policial. La medida fue dispuesta con carácter urgente porque los informes forenses advirtieron sobre la existencia de un riesgo cierto e inminente tanto para el propio acusado como para otras personas.

La internación continuará hasta que el psiquiatra forense determine que está en condiciones de recibir el alta. Mientras tanto, el hombre quedará a disposición del Juzgado de Ejecución, que tendrá a su cargo la supervisión de las medidas de seguridad. También intervinieron el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, la Defensoría Pública y la Asesoría de Incapaces.

Además del expediente por el intento de rapto de la estudiante, el joven estaba vinculado a otras dos investigaciones. Una de ellas comenzó a partir de la denuncia del padre de la nena, quien había advertido sobre los presuntos contactos de carácter sexual que el acusado mantenía con su hija mediante plataformas digitales. Se trata de una modalidad conocida como grooming , que consiste en el acoso sexual a menores a través de internet.

El segundo expediente se originó por una serie de amenazas que habrían sido enviadas a un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes de primer año de un colegio de Ushuaia.

El tercer legajo corresponde al episodio ocurrido días atrás, cuando el investigado habría intentado llevarse por la fuerza a la alumna y provocado daños en la puerta del establecimiento educativo.

En la resolución judicial, las conductas investigadas fueron encuadradas como grooming, amenazas, tentativa de rapto, daños y amenazas coactivas, en un contexto de violencia de género.

Pese a que las pericias determinaron que el acusado no puede ser sometido a un proceso penal por su condición de salud mental, el juzgado remarcó que la existencia de los hechos y su autoría estaban comprobadas.

Fuente: TN